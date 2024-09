Guarda il tributo video di P. Diddy a Notorious B.I.G., a vent’anni dalla sua morte

Ieri era il ventesimo anniversario della morte di Notorious B.I.G., ucciso mentre si trovava a Los Angeles. La sua importanza per l’hip-hop tutto è leggendaria: i suoi due album in studio, Ready to Die e Life After Death, sono due dei dischi più celebrati della storia del genere e continuano a essere fonte di ispirazione per ogni giovane MC. Il suo successo ha permesso alla Bad Boy, l’etichetta di Puff Daddy, di diventare l’istituzione che è oggi—e ieri proprio Diddy ha postato un tributo video a Biggie.



“Quest’anno è stato come un ritorno alla sobrietà,” dice Diddy nel video. “Abbiamo vissuto vent’anni delle nostre vite senza una delle persone che, in gran parte, le rendeva tali. È grazie a Biggie se le nostre carriere sono leggenda. Ha dato da mangiare a un sacco di famiglie, ha fatto ballare milioni di persone, ne ha fatte sentire bene altrettante.”



Diddy saluta poi la mamma di Biggie, Voletta Wallace, i suoi figli, Faith Evans, e i fan che li hanno supportati in tutti questi anni. E conclude con un “Il tempo guarisce tutte le ferite, ma questa è ancora aperta.”



Trovate il video qua sotto.

Fotografia via Instagram.

