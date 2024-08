Guarda il video del giorno ANZI, della settimana, ANZI del mese

Benvenuti alla filiale di una famosa banca italiana a Castiglione delle Stiviere. Castiglione delle Stiviere è una cittadina di 23mila abitanti in provincia di Mantova (con un tessuto economico e sociale molto attivo e le sedi di diverse importanti aziende tra cui Amica Chips e Golden Lady). Fino a questo momento in effetti la conoscevo solo perché è uno dei posti in cui fanno i biscotti che mangio a colazione ma da oggi la assocerò per sempre a questo video fatto—ANZI, realizzato—dai dipendenti della filiale locale di Intesa San Paolo.

Non andrò a parlarne nel dettaglio per non spoilerarlo, ANZI perché voglio che ve lo godiate tutto, ANZI perché è semplicemente incredibile.

Vi basti sapere che la canzone che cantano—”Io ci sto, ci metto la faccia, ci metto il mio cuore”—è questa, una canzone della Chiesa.

(Ne approfitto per fare un saluto a Fabio che è malato)