Guarda il video di “HD_TRAILER” dei DATASHOCK

I DATASHOCK sono un collettivo di polistrumentisti tedeschi a cui piacciono parole tipo “psichedelia” ed “esperimenti”, ed escono per una delle nostre etichette italiane preferite—cioè i ragazzi di Gang of Ducks. Siamo quindi piuttosto felici di condividere in anteprima il loro nuovo video ufficiale per “HD_TRAILER”, che hanno realizzato loro stessi e trovate embeddato qua sotto. C’è un uomo nudo come protagonista, quindi se la cosa vi fa impressione potete consultare una di queste pratiche risorse per chetare la vostra indignazione.



“I primi giorni di novembre 2016 mi sono svegliato e ho mandato una mail piuttosto strana al nostro amico Frédéric Ehlers in cui gli parlavo di un sogno ancor più strano che avevo appena fatto,” ci ha spiegato il loro membro Pascal Hector via mail. “Stava ballando un pezzo dei Datashock come spesso fa nelle sue performance di ricerca motoria, ma stavolta era nudo. La sua pelle era cromata e il suo corpo era completamente immerso nel buio. Pensate a un misto tra i film omoerotici di Kenneth Anger e un futurismo HD. I suoi arti iniziavano a sciogliersi e a un certo punto sembrava di stare di fronte alla scena dello stargate in 2001: Odissea nello Spazio. Quindi gli ho chiesto se gli andava di ricreare la cosa per un video… e qualche giorno dopo l’abbiamo fatto davvero. Alcune parti del sogno sono diventate realtà, altre no.”



Pronti a fare un bel viaggione naturista e liberatorio? Schiacciate play qua sotto. E date un occhiata al Bandcamp dei DATASHOCK.

