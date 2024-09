Guarda il video di un iPhone 7 che esplode

Un iPhone 7 Plus costa circa 800 euro, e vederlo fumare di prima mattina sul lavandino del bagno non deve essere una scena rassicurante. Questo è quello che è successo ieri a una teenager dell’Arizona, Brianna Olivas, che ha subito postato un video dell’accaduto sul suo account Twitter: “Così il mio iPhone 7 plus è esploso stamattina. Non lo stavo nemmeno usando, non c’è davvero nessuna spiegazione,” scrive.

Il tweet è diventato virale in poche ore, con quasi 24.000 retweet, altrettanti cuoricini e una lunga serie di risposte che vanno dal trolling ai messaggi di solidarietà, passando per gli immancabili paragoni con il fiasco del Galaxy Note 7.

Bree non è la sola ad aver visto il suo iPhone 7 sciogliersi senza apparente motivo: a un certo punto della discussione, infatti, un altro utente ha denunciato l’accaduto chiamando in causa l’account di assistenza @AppleSupport — che ha risposto alla richiesta in maniera anche piuttosto tempestiva, invitando chi avesse subito il danno a inviare dei messaggi diretti. Un portavoce di Apple ha detto a Mashable che l’azienda è a conoscenza del video e che “siamo in contatto con l’utente, e stiamo indagando.”

Nello stesso articolo, Brianna ha dichiarato di non aver avuto comportamenti inappropriati in rapporto al suo iPhone e di aver usato soltanto il caricabatterie originale.