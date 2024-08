Guarda in anteprima una clip di ‘Ammore e Malavita’ dei Manetti Bros.

Napoli è famosa per tanti motivi, e tanti di questi sono stereotipi, e tanti di questi stereotipi sono negativi. Ma un fatto che nessuno potrà mai negare riguardo la città sul Golfo è l’importanza della musica e del canto per i suoi abitanti. E poi c’è il dramma, il teatro, la recitazione, la sceneggiata napoletana. C’era da aspettarsi che qualcuno sarebbe arrivato a riportare al cinema questi elementi, soprattutto in un periodo in cui all’ombra del Vesuvio si stanno girando le serie e i video musicali con maggior successo in Italia.

Quel qualcuno porta il nome di Manetti Bros., i due geniali fratelli del cinema italiano, che tornano sul grande schermo questa sera con Ammore e Malavita, un musical ambientato tra i vicoli partenopei che racconta la storia di un killer che si trova a dover scegliere tra l’amore e il suo legame con la malavita organizzata. La prima del film, in concorso al Festival del Cinema di Venezia, ha ottenuto una risposta entusiastica dal pubblico, con risate e ben sette minuti di applausi a scena aperta.

Come la trama riprende i classici tópoi della sceneggiata napoletana trasportandoli nella Napoli del 2017, le musiche di Pivio e Aldo De Scalzi appoggiano lo stile neomelodico su basi influenzate da R&B e hip hop, con alcune delle voci del momento: Raiz, Franco Ricciardi, Ivan Granatino e altri.

Ammore e Malavita sarà nei cinema a partire da questa sera, 5 ottobre, distribuito da Rai Cinema. In cima al post potete vedere una clip in anteprima esclusiva per Noisey.

