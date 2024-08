Guarda La Nuova Scuola: Genova Drill con Tedua

Ci sono tante cose del mondo che io non riesco a capire. Abbiamo passato un po’ di tempo a Genova, la città in cui Mario, in arte Tedua, affonda alcune delle proprie radici. Una città in cui se prendi il vicolo sbagliato può capitare che ti ritrovi in un mare di guai, ma se sei bravo a scegliere quello giusto invece fai il Disco D’Oro.

Tedua ci ha portato nelle sue periferie e ci ha mostrato una scena e una ricchezza che non esiste da nessun’altra parte in Italia e che si sviluppa parallelamente a situazioni di disagio sociale che, in molti casi, hanno la forza di trovare il proprio riscatto. Ci sono tante cose che io non riesco a capire, ad esempio perché nessuno abbia ancora dato un programma in radio a Tedua, che è l’attore più affascinante che queste strade hanno da offrirci.

Videos by VICE

Grazie alla collaborazione con NO TEXT Azienda siamo riusciti ad infilarci negli squat genovesi dove nessuna telecamera era mai entrata prima. Questa è La Nuova Scuola, questa è Genova Drill.

La Nuova Scuola tornerà tra due settimane con un nuovo episodio, protagonista Roma e la Dark Polo Gang.



Segui Noisey su Facebook e Instagram.



Segui NO TEXT Azienda su Facebook e Instagram.