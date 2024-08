Guarda La Nuova Scuola: Milano Ebbasta

Siamo un po’ in ritardo, ma forse ne valeva la pena: Milano Ebbasta è l’ultimo episodio del nostro viaggio all’interno della scena trap italiana e Sfera Ebbasta è l’ultimo protagonista di questa serie. Per l’occasione abbiamo deciso di seguirlo a Parigi per assistere a una delle sue sessioni in studio con Lacrim e un live a Le Pompon Club.

Oggi Sfera ha annunciato il suo nuovo album: Rockstar e questo documentario vuole offrire un punto di vista diverso e più approfondito sulla sua ascesa al trono di trap king nel corso dell’anno appena passato.

