A Scampia con Enzo Dong

Dalle periferie di Milano al centro di Roma i protagonisti della nuova scuola macinano ogni giorno milioni di visualizzazioni. Abbiamo messo in carica le batterie delle videocamere e siamo partiti per un viaggio che ci ha portato da Secondigliano a Parigi passando per i vicoli di Genova e per il quartier generale della Dark Polo Gang, a Roma.

Finalmente il primo episodio è online: abbiamo seguito Enzo Dong a Secondigliano per scoprire la sua quotidianità e il suo rapporto con le strade e i quartieri periferici di Napoli. Siamo stati con lui nei luoghi più significativi della sua produzione e l’abbiamo accompagnato in un weekend di date e concerti.

Guarda il video su Noisey: Guarda La Nuova Scuola: Napoli D.O.N.G.