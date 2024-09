Guarda La Nuova Scuola: Napoli D.O.N.G.

Dalle periferie di Milano al centro di Roma i protagonisti della nuova scuola macinano ogni giorno milioni di visualizzazioni. Abbiamo messo in carica le batterie delle videocamere e siamo partiti per un viaggio che ci ha portato da Secondigliano a Parigi passando per i vicoli di Genova e per il quartier generale della Dark Polo Gang, a Roma.



Finalmente il primo episodio è online: abbiamo seguito Enzo Dong a Secondigliano per scoprire la sua quotidianità e il suo rapporto con le strade e i quartieri periferici di Napoli. Siamo stati con lui nei luoghi più significativi della sua produzione e l’abbiamo accompagnato in un weekend di date e concerti.

E se ancora non ti basta, su VICE Video trovi due scene Extra in esclusiva in cui Enzo Dong racconta alcuni retroscena legati all’uscita del suo tormentone “Higuain”, per poi lanciarsi in un freestyle da 6 minuti, incastrando le sue strofe più celebri.

Nelle prossime puntate, saremo nella Genova dei vicoli con Tedua; ci sposteremo poi a Roma per vivere una settimana insieme alla Dark Polo Gang; e infine incontreremo Sfera Ebbasta tra Cinisello Balsano—hinterland di Milano—e una gig parigina.

