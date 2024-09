Guarda la sigla di ‘Adventure Time’ rifatta in Minecraft

Un mash-up tra la popolare serie d’animazione Adventure Time e il gioco campione di incassi Minecraft sembra un connubio talmente perfetto che fa strano pensare che una sua versione ufficiale arrivi solo ora.

La casa sviluppatrice svedese Mojang ha infatti appena annunciato l’imminente lancio dell’espansione a tema per console, Pocket e Windows 10 pubblicando sul proprio canale YouTube la sigla del cartone in versione Minecraft, un tributo meticoloso all’intro del mondo psichedelico di Ooo.

Videos by VICE

I giocatori del sandbox a cubetti hanno in realtà già dimostrato ampiamente — e con una certa autonomia creativa — come i due prodotti funzioni bene insieme, modellando lo spazio e i personaggi del gioco per ricalcare il più possibile i protagonisti e le ambientazioni bizzarre del cartone animato ideato da Pendleton Ward nel lontano 2007 e arrivato ormai alla sua nona stagione.

Ci sono molte ragioni per amare Adventure Time: la serie — ambientata in un mondo fantastico le cui origini sono probabilmente legate a un disastroso conflitto nucleare — è stata in grado di affrontare in modo più o meno metaforico tematiche complesse come l’esistenzialismo e la morte di Dio, i regimi totalitaristi e il problematico rapporto tra potere e sorveglianza di massa, il tutto strizzando costantemente l’occhio agli psiconauti più navigati.



Un mash-up con Minecraft non è altro che un’ottima ragione in più.