Guarda ‘Limbo’ giocato su un Commodore 64

Avete mai giocato al videogioco Limbo? Prodotto dallo studio indipendente danese Playdead nel 2010, è un gioco a scorrimento in 2D in bianco e nero, dove un bambino spaurito corre attraverso un mondo di ombre e pieno di insidie, alla ricerca della sorella scomparsa. Se non ci avete mai giocato penserete che è una roba da bambini, se ci avete giocato concorderete nel dire che si tratta di un capolavoro di inquietudine e angoscia nera.

Ora, Søren Trautner Madsen, uno degli sviluppatori della Playdead, ha deciso di adattare Limbo a un vecchio Commodore 64; la motivazione sembra essere un senso di pura sfida, come si legge nella nota che accompagna il video su YouTube pubblicato di recente per mostrare i progressi fatti. “Il Commodore 64 è abbastanza vecchio da rendere impossibile farci quasi qualsiasi cosa… finché non arriva l’idea giusta.”

Videos by VICE

Un remake di Limbo è stata l’idea giusta per Madsen, che ha giustificato il tempo dedicato all’esperimento come un modo per saziare la sua fame da retro-gaming, in un post su Facebook.

Sempre su YouTube, Madsen scrive di non essere interessato a ricreare l’intero gioco sul Commodore 64, ma che vuole sicuramente divertirsi ad aggiungere altri elementi che hanno reso Limbo un gioco così iconico. Come, per esempio, i suoi terrificanti ragni giganti. Buono a sapersi, no?