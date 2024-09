Guarda l’impressionante atterraggio dell’ultimo razzo di SpaceX

Sabato, SpaceX ha terminato con successo la sua ultima missione senza equipaggio diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale. E se non avete ancora visto il video del suo Falcon 9 di ritorno dallo spazio che esegue un atterraggio, dovete farlo ora.

Anche se forse non è complesso tecnicamente come i precedenti atterraggi di razzi di SpaceX su delle navi drone nell’Oceano Atlantico, questa nuova manovra ripresa da un drone che segue il razzo mentre scende dolcemente verso la Terra è innegabilmente mozzafiato.



Nonostante da questa ripresa sembri molto piccolo e fragile, il razzo è in realtà enorme, come si può dedurre da una foto più vecchia che lo ritrae in compagnia di alcuni operai:

Questo è stato il primo lancio di SpaceX effettuato dal recentemente rinnovato Kennedy Space Center Complex 39A, in precedenza, si trattava della base di lancio principale per il programma Apollo della NASA. Fino ad ora, si tratta del primo utilizzo commerciale di questa piattaforma di lancio. Il Falcon 9 è atterrato a quasi 21 chilometri vicino alla costa nella Landing Zone 1 della Cape Canaveral Air Force Station.



SpaceX tenterà di riutilizzare tra un mese uno dei suoi razzi, è la prima volta che esegue un secondo tentativo così ravvicinato, secondo Florida Today, una tappa importante nella ricerca condotta dalla società per ridurre drasticamente il costo dei viaggi spaziali.