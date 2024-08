Siamo stati a giocare a biliardo con Rkomi

Per Rkomi Io in Terra è il punto d’inizio di qualcosa di nuovo. Dopo aver fatto il suo ingresso in Roccia Music il rapper di Calvairate ha iniziato un percorso che ha come inizio l’uscita del suo primo album ufficiale, meno cupo e più introspettivo rispetto agli esperimenti degli ultimi anni, culminati in Dasein Sollen.

Siamo stati con lui e con Ciccio, tour manager e personaggio a trecentosessanta gradi, a fare una partita a biliardo, in zona Porta Genova a Milano per farci raccontare com’è iniziare tutto da capo. L’intervista è di Elia Alovisi.

Videos by VICE

Guarda il video su Noisey: Guarda Noisey Meets Rkomi