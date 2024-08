Guarda questo tizio trasformare una pellicola di plastica in un coltello

Un canale di YouTube giapponese continua a insegnarci che munendosi di tempo, voglia di fare e una serie di attrezzi adeguati, è possibile ricavare un’arma pericolosa partendo praticamente da qualsiasi cosa.



Il canale YouTube Kiwami Japan, per cui sono impazziti i nostri amici di Munchies, mostra come ricavare coltelli affilati a partire da praticamente qualsiasi materiale. Anche in questo caso, non si è smentito trasformando un innocente rotolo di pellicola di plastica trasparente in una formidabile arma mortale. Naturalmente, il canale non lo utilizza per questi scopi — il video si limita a confrontare le capacità del coltello di tagliare le verdure con quelle di un coltello normale. Il verdetto? Probabilmente non riuscireste a cogliere la differenza tra i due, almeno dal punto di vista estetico.

Ora, prima che vi affrettiate a gettare via i vostri coltelli da cucina per comprare dei rotoli di pellicola avvolgente e produrvi da voi dei coltelli di plastica, dobbiamo fare una precisazione: non è per nulla facile. Vi servono pistole a caldo, pietre per affilare e altri strumenti, per non parlare delle abilità di lavorazione delle lame.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.

