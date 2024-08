Guarda The People Versus Mike Highsnob

E anche questa volta Mike Highsnob l’ha toccata piano, regalando a tutti i suoi hater su YouTube un bruttissimo giorno per odiare. Gli abbiamo chiesto di leggere i commenti di “Fa Volare” e “La Tocco Piano” e il risultato è stato quasi offensivo.



I prossimi episodi di The People Versus coinvolgeranno Shade e, per una puntata molto speciale, Wad, il conduttore di Hip-Hop TV e di One Two One Two.

