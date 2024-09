Guarda The People Versus M¥SS KETA

Ci basteranno mai i commenti dei rimasti su YouTube? No, certo che no. In questo nuovo episodio abbiamo chiesto a M¥SS KETA e alle ragazze di Porta Venezia di leggere i commenti più fastidiosi che sono comparsi sotto i video della M¥SS su YouTube. Tra Fabrizio Corona, Canale 5 e Dark Polo Gang alla fine possiamo dire che ha vinto lo sport.

Puoi ascoltare l’ultimo EP di M¥SS KETA, CARPACCIO GHIACCIATO su Spotify.

