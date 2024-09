All’inizio si vede solo un serpente. Un serpente nero, piuttosto fico, che sembra abbastanza rilassato da farsi riprendre dall’autore del video — tale Christopher Reynolds, ingaggiato da National Geographic — ben felice di riuscire ad immortalarlo da vicino senza che l’animale fugga via. E ha ragione, Christopher: non capita tutti i giorni di riuscire a riprendere un serpente vivo, il che rende il tutto ancora più fico. Dopo un po’, si nota qualcosa emergere dalla bocca del serpente — è sottile e di colore rosa, ricorda un po’ la coda di un topo. “E bravo serpente che ti sei fatto un buon pasto sostanzioso come è giusto che sia nell’ordine naturale delle cose. Nessuno si aspettava da te che fossi vegano, è tutto regolare, non c’è nulla che ci possa far venire voglia di vomitare o che ci spaventi, buon appettito!” verrebbe da commentare ingenuamente.

Guarda il video su Motherboard: Guarda un serpente che vomita un altro serpente vivo