Guarda un surfista che viene salvato da un’onda gigante ripreso da un drone

Il 28 febbraio è stata una giornata incredibile per i surfisti: nella celebre Praia do Norte sono state registrate onde alte più di trenta metri.



Proprio quel giorno, il surfista brasiliano Pedro Scooby ha preso un’onda gigante ma subito dopo ha perso la sua tavola. Quello che ne è seguito è una delle scene di salvataggio più folli che io abbia mai visto — ed è stata immortalata con un drone dai filmmaker di Máquina Voadora.

Il documentario in forma di corto tratto da quelle riprese si intitola “The Big Ugly” ed è stato presentato al Los Angeles Drone Film Festival, presso il Downtown Independent Theater di Los Angeles. Se, come me, non avete modo di passare da quelle parti, potete sempre guardarlo qui.