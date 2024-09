Guarda un video in slow motion di un DVD cotto al microonde

“Ehi tu! Pensi di essere troppo fico per scrivere un articolo su un video in slow motion di un CD cotto al microonde?” mi ha chiesto l’editor di Motherboard Emanuel Maiberg.



No cari amici, non sono troppo fico. Nessuno di noi lo è. Perché non stiamo parlando del solito CD cotto al microonde. Questa è un CD cotto al microonde filmato dall’interno di un microonde in slow motion. Ed è semplicemente meraviglioso.

‘Slow mo CD in a microwave – Filmed from the inside #2’ regalatoci su YouTube dalla stella della scienza Steve Mould, ci stende con una combinazione letale di meraviglia e scienza.

Mentre una serie di anelli concentrici si materializzano sul CD accompagnati da quelli che sembrano rumori di spari, una serie di misteriose voragini radiali emergono scoppiettando.



Tuttavia, non viene cotto solo un CD vergine. Moud sperimenta anche con un CD che contiene dati, un DVD vergine, un DVD di installazione di Windows 7 e un CD classico come quelli che si acquistavano da Hot Topic un tempo.

“I CD sono composti da un sottile strato di metallo circondato da entrambi i lati da due strati di plastica. E il metallo è un conduttore,” spiega Mould. “Le microonde sono parte dello spettro elettromagnetico, il che significa che esercitano una sorta di azione tira e molla sulle particelle cariche come gli elettroni. Quindi, quando si inserisce un CD in un forno a microonde, le microonde esercitano il tira e molla sugli elettroni del CD provocando un flusso di corrente.”

Ma purtroppo, il metallo non è un conduttore perfetto e la sua bassa resistenza fa sì che gli elettroni in scorrimento si scontrino contro gli atomi del metallo, trasformando parte della loro energia cinetica in calore e formando così delle bellissime crepe.