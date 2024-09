Guarda una nuova barriera anti-terrorismo che frantuma un camion

Da quando i terroristi hanno iniziato a usare veicoli come auto o camion per mutilare folle di civili, la domanda di barriere che ostacolino questi veicoli è aumentata nettamente.

In Germania, per esempio, in molti centri città sono stati installate delle barriere anti-terrorismo di cemento, ma come Motherboard Germania ha spiegato, non sono abbastanza resistenti da contrastare l’impatto di un camion più pesante come quello usato nell’attacco di Berlino a Natale scorso.

Di recente, però, è apparso in rete un video che mostra un camion sfracellarsi contro un nuovo tipo di barriera, progettato appositamente per prevenire attacchi come quelli avvenuti in Francia, Germania e Inghilterra. Il collaudo, filmato nella regione della Bassa Sassonia in Germania, testimonia che la nuova barriera — creata da un imprenditore di cui ancora non si sa il nome — vanta un’efficacia impeccabile.

Il manichino nel video, comunque, è di carne e ossa: un autista di 48 anni. Probabilmente l’uomo non aveva idea che la barriera avrebbe funzionato così bene, cosa che gli è costata un ricovero d’urgenza in ospedale subito dopo il test.

Quindi sì, possiamo imparare un paio di cose. Guidare a gran velocità dritti contro una barriera di metallo è una cosa BRUTTA. Ma la barriera di metallo di per sé si direbbe una cosa BUONA.