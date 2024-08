Qualcuno ha fatto un remix di “Gucci Gang” da 43 minuti con tutti i rapper

Sai cosa ho pensato subito dopo aver sentito “Gucci Gang” per la prima volta? Non voglio mai più riascoltare questa canzone. Sai che cosa ha pensato qualcun altro? Questa canzone dura troppo poco, facciamone una versione da 43 minuti. E Dio ha permesso che ciò succedesse, e ora abbiamo una versione di “Gucci Gang” da 43 minuti.

Signore e signori, ecco a voi la versione da 43 minuti di “Gucci Gang”:

https://soundcloud.com/808daily/guccigangdumblongremix

Qualcuno la userà per meditare come un monaco buddista intonato su una campana tibetana. Qualcuno la userà per concentrarsi, come se fosse una pastiglia di Adderall a rilascio istantaneo. Qualcuno penserà che sia una cosa insensata, un cassonetto svuotato di colpo nella discarica di internet. Checché ne pensi, questi sono i fatti. Questo mix ospita i seguenti artisti:

– Lil Pump

– Lil Wayne

– YBN Nahmir

– Dave East

– Waka Flocka Flame

– Merkules

– Joyner Lucas

– King Los

– Deen Squad

– Bart Baker

– King Yella

– Bandit Gang Marco

– August Alsina

– Vybz Kartel

– Gucci Mane

– Bad Bunny

– 21 Savage

– J Balvin

– French Montana

– Ozuna

Ora vi metto un altro link allo stesso mix in caso ti ci fossero voluti 43 minuti a leggere quello che ho scritto qua sopra, o in caso volessi farlo ripartire in modo da raggiungere gli 86 minuti di follia.

