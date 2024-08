Questo tizio ha ripetuto “Gucci Gang” per un milione di volte

La versione originale di questo articolo è stata pubblicata da Noisey Germania.



C’è chi fissa dei propositi per l’anno nuovo del tutto irrealistici, e si arrende subito. Tipo smettere di fumare o finalmente mollare quel lavoro di merda dopo aver mandato affanculo il capo.

E poi c’è chi si dà l’obiettivo di ripetere le parole “Gucci gang” un milione di volte. O almeno c’è uno che l’ha fatto. Il suo nome è Graham the Christian. Ha raggiunto questo obiettivo qualche giorno fa, dopo aver ripetuto “Gucci gang” in un video in streaming dal vivo per 15 giorni di seguito, fermandosi solo per dormire, in una stanza isolata dal resto dell’umanità se non per il canale YouTube che lo collegava al mondo esterno.

Ciò, naturalmente, pone qualche domanda. Per prima cosa: quanto masochista devi essere per ripetere di tua volontà quello che è già il ritornello più fastidioso dell’anno? Per chi non avesse idea di cosa stiamo parlando, vi agevoliamo il video della canzone (che al momento ha già superato i 400 milioni di visualizzazioni):

Dato che un tale atto di autolesionismo è strano e inusuale anche per i nostri standard assurdi, abbiamo sentito il bisogno di parlare con Graham.

Noisey: Come diamine ti è venuto in mente di fare una cosa del genere?

Graham: Per una buona causa [Ogni donazione fatta dagli spettatori è andata a rednoseday.org]. Ho sempre voluto fare qualcosa di filantropico. Nessun’altra cosa al mondo mi avrebbe potuto spingere a fare una cosa del genere.

Da dove ti è venuta l’idea?

Qualcuno me l’ha consigliato in un commento a un altro mio video. Così ho pensato “perché no?”.

Perché proprio questa canzone?

“Gucci Gang” è la canzone del momento. Ed è facile ripetere le parole.

Quando hai iniziato e per quanto sei stato online?

Ho iniziato il 30 dicembre 2017 e sono andato avanti fino al pomeriggio di sabato 13 gennaio 2018. Ho detto “Gucci gang” circa 80mila volte al giorno in modo che potessi condurre una vita normale una volta ricominciata la scuola.

A un certo punto ti sei messo a biascicare le parole. Sembrava quasi un rito d’iniziazione, o che tu fossi entrato in trance…

Quando ripeti una frase o un paio di parole così tante volte, è davvero stancante per la bocca. Biascicare è un modo per continuare a parlare sentendo meno dolore.



Sei stato in grado di condurre una vita normale durante il livestream?

No! Sono stato per tutto il tempo in una stanza d’albergo. Venivano a trovarmi i miei amici per farmi coraggio. Ma a parte quello, non vedevo l’ora di tornare alla mia vita di tutti i giorni.

Speri che Lil Pump venga a sapere di questo progetto?

Certo, sarebbe fantastico. Anche se lo streaming è finito, si può sempre donare ai bambini bisognosi.

Quanti soldi hai raccolto in totale con questo lavoraccio?

Circa 10mila dollari.



Qual è il tuo programma per il futuro? Ti interessa fare qualcosa di simile?

Niente di simile, no. Per il momento sono davvero stufo di livestream così stancanti emotivamente, voglio solo concentrarmi sullo studio.

