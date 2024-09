Pensavate di saperne di letteratura, eh? Credevate che quei dodici crediti in triennale sarebbero serviti a qualcosa e che aver imparato a memoria tutto il Paradiso di Dante vi avrebbe aperto le porte del sapere? Bé, vi stavate sbagliando. Se la letteratura è un tavolo, Gucci Mane l’ha appena ribaltato.



Ebbene sì: Gucci Mane, da oggi, non è più solo il re della trap e il ciclista più svelto di Atlanta. È anche un autore pubblicato, e la sua autobiografia verrà pubblicata a settembre da Simon & Schuster. Un comunicato stampa allegato all’annuncio del libro, scritto assieme a Neil Martinez-Belkin, ex editor di XXL, dice:



Per la prima volta Gucci Mane racconta la sua storia a modo suo. La sua è l’accattivante vita di un artista che ha tracciato un improbabile sentiero verso la fama e una rinascita personale. Gucci Mane ha cominciato a scrivere la sua autobiografia in una prigione federale a massima sicurezza. Liberato nel 2016, ne è emerso trasformato radicalmente. Era sobrio, sorridente, concentrato e positivo—lontanissimo dal Gucci Mane degli anni passati.



Quello che mi aspetto è un ibrido tra Le ali della libertà e Paura e delirio a Las Vegas (per gli inevitabili aneddoti gonzo sulla purple drank) raccontato da Gucci, profeta dei nostri tempi e grande ispirazione per noi tutti. Insomma, Gucci Mane ha scritto il Grande Romanzo Americano (beccati questa, Skinner!), dato che la sua vita è la realizzazione pratica di tutti i ragazzi americani. È roba che verrà studiata nelle scuole. Insomma, lo dice direttamente lui:

