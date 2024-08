Forse sta per uscire un progetto con Gué, Fibra, Marra, Ensi, Salmo e Cleme

Sfondo scuro, un ritratto del rapper in bianco e nero, alcuni simboli circolari sulle tonalità del viola e la sagoma di un dinosauro. Questo è tutto quello che si vede nei post Instagram condivisi da Gué Pequeno, Fabri Fibra, Marracash, Ensi, Salmo e Clementino alcune ore fa. In sottofondo, un frammento di beat dalle basse assassine. Tutto fa pensare a una posse track all-star che potrebbe spaccare il mondo del rap in Italia.

Il riferimento al T-Rex (probabile titolo della canzone?) è semplice da collocare: i sei appartengono a una generazione di rapper precedente alla Nuova Scuola, e probabilmente vorranno dimostrare che anche se qualcuno li chiama già dinosauri hanno ancora denti affilati. Quindi niente, per ora restiamo in attesa di notizie e teniamo le antenne ben alzate.

