Guida a uso dei ragazzi per non fare la figura degli sfigati quest’estate

È inevitabile, sta tornando l’estate. Potrei citare un sacco di recenti articoli sull’ondata di caldo, sul cambiamento climatico e sulle ragazze in pantaloncini, ma non siete topi da scantinato che passano il tempo su Reddit né gente che recensisce le band metal core su YouTube, e siete già usciti di casa in maglietta.



In effetti, dato che siete giovani così sofisticati, possiamo anche soffermarci pochissimo sull’etichetta dei luoghi pubblici. Se per qualche motivo non vi sono ancora note, ecco le leggi che compongono l’ossatura del comportamento da tenere in parchi, piazze, spiagge, piscine e via dicendo:

Stereo = no; ukulele = no; chitarra = no; bongo = no; sedersi in cerchio = no; barbecue portatile = no; cercare di fare colpo su dei ragazzini rispedendogli indietro il pallone che hanno tirato nella tua direzione per sbaglio = meglio di no.

Ora che siamo tutti allineati sulle basi, soffermiamoci sulle altre questioni estive su cui potreste non essere aggiornati.

Non fate quelli che non mettono i pantaloni corti

Cioè, potete fare come volete, non siamo in un regime, ma dai, abbiamo già dato per scontato che non state cercando di fare gli adulti, che siete adulti, quindi perché prendersi così sul serio? A chi pensate che importi dei vostri stinchi?

Per quanto alle ragazze possano fare schifo le vostre ginocchia, le lascerà ancora più perplesse il fatto che non vogliate esporle al sole, dichiarandovi così all’opposto di una persona normale e in salute a cui piace stare al sole. Se state cercando di rendervi misteriosi e sofisticati e pensate che mettere in vista le ginocchia da liceale possa rovinare la vostra “cifra personale”, ricordatevi che nove volte su dieci chi vuole essere “misterioso e sofisticato” risulta invece “uno sudaticcio senza amici.” E allora basta con le cazzate, mettetevi un paio di calzoncini appena sopra il ginocchio e godetevi i vortici d’aria fresca che arrivano fino ai testicoli.

Se è la prima volta che indossate pantaloncini corti, probabilmente vi starete chiedendo cosa abbinarci. La risposta è: quasi tutto, tranne giacche da abito (ma comunque non dovreste indossare l’abito nel vostro tempo libero), infradito (mai, non solo con i pantaloncini corti) e stivaletti che vi farebbero solo sembrare un fan dei Pantera di provincia.

Altri divieti estivi sul vestiario da tenere a mente

Già che ci siamo, qualche altro consiglio.

-I bucket hat non sono altro che fedora da rapper, evitiamoli.

– Gli shorts attillati sugli uomini devono essere eliminati dai libri di storia, e rendono molto facile immaginare come quella persona sarebbe da nuda con maglietta e calzini—ovvero, nel momento di massima non-sensualità che un uomo può raggiungere nella vita.

– Dovrebbe essere già successo visto che la moda è cambiata, ma vi prego di smettere di portare la polo con tutti i bottoni chiusi; è vero che ci ha fatto sembrare tutti più intelligenti per un paio d’estati, ma ora basta.

– Gli occhiali da John Lennon.

Spostarsi in città d’estate

Dovremmo tutti metterci d’accordo per evitare di prendere i mezzi di trasporto non essenziali tra il primo maggio e il primo settembre di ogni anno, perché andare in bici al sole è la cosa più simile al paradiso in terra che riesco a immaginarmi, e anche se sono le 7 del mattino ti fa sentire felice come un labrador con la testa fuori dal finestrino. L’aria nei capelli, giocare ad acchiapparello nel traffico, rilasciare endorfine e fare esercizio.



Mettete solo il casco e fregatevene di sembrare degli imbecilli per 20 minuti. Se non sono riuscito a convincervi, cercate “concussione cerebrale” su YouTube e vi verrà voglia di comprarne uno.

Troviamo un’alternativa ai festival

Lo sappiamo tutti, la gente a cui piace divertirsi in modo organizzato è una merda. E quindi perché sono tutti così eccitati dai festival? Tutti i loghi e gli addetti alla sicurezza non suggeriscono forse che sia meno una questione di cultura alternativa di quello che sembra? Che in realtà sia solo un parco giochi a tema? E i biglietti con l’ologramma e le ragazze immagine? Non vi dà un po’ l’idea che il cadavere degli anni Sessanta si stia rivoltando nella tomba? Non vi siete rotti le balle di incontrare i genitori dei vostri amici?

I festival non ci stanno solo rendendo dei consumatori mainstream, ma sono diventati anche la mecca di persone vecchie, gente che lavora negli studi legali, gente senza immaginazione, e questo è una merda, e una gran noia. Qual è la risposta? Be’, farsi un giro con gli amici.

Andiamo in qualche posto strano

Siete giovani, sexy e relativamente privi di responsabilità: l’estate dovrebbe essere il momento adatto alle avventure più estreme, dato che il resto dell’anno fa troppo freddo per uscire dal letto, e tra dieci anni potrai solo andare in strutture che accettano i bambini. È questo il momento di villeggiare in mezzo alla Foresta Nera, perché tanto montagne da scalare che non abbia ancora scalato nessuno non ce ne sono più.



Se non avete problemi ad abbandonare i comfort e siete disposti a trascorrere qualche ora su internet a organizzare il tutto, potete passare una settimana da qualche parte in Europa con meno di 300 euro, anche meno se siete furbi. Praticamente il prezzo di un weekend di festival.

Il difficile equilibrio lavoro-estate

L’estate rende tutto divertente: tornare a piedi dalle serate all’alba è bello, e anche una gita al panettiere in maglietta e pantaloncini può farvi sentire liberi—ma il lavoro è sempre lì, a rovinare tutto.



Il lavoro è la cosa più brutta del mondo, no? Sì, e comunque non c’è molto che si possa fare, visto che è solo tramite il lavoro che ti ripaghi le vacanze, e solo grazie al lavoro che ti tiri fuori dal letto ogni mattina, quindi non puoi proprio mollare solo perché adesso si può rimanere a bere fino alle cinque del mattino e comunque svegliarsi il pomeriggio che c’è ancora luce.

La chiave è ingannarsi e riuscire a pensare di essere in vacanza, ma non in vacanza con quegli stronzi fattoni dei tuoi amici; in vacanza con i genitori un po’ sfigati del tuo amico che vogliono che ti svegli presto al mattino per andare in giro per musei. Un paio di birre fuori dopo il lavoro è ok, anche a pranzo magari, e anche una cena al fresco che finisce alle 10 di sera, non tanto perché dovete andare al lavoro domani ma perché davanti a voi avete l’immagine dei genitori tutti a modino del vostro amico che vi hanno portato a fare questa vacanza tutta turismo e sobrietà.

O, se pensate che queste siano tutte stronzate e non volete fare giochini con il vostro cervello, potete mettere i pantaloncini corti al lavoro e mangiare all’aperto il più spesso possibile. Aiuta.

Incontri estivi

E infine, qualche consiglio sull’amore:

– Non fate sesso ai festival appena avete conosciuto una persona, i genitali sporchi hanno un odore orribile.

– Se fate sesso in mare, anche dalla spiaggia si capisce che non vi state abbracciando forte mentre chiacchierate.

– Se dovete fare sesso a casa, aprite le finestre e tenete l’acqua a portata di mano a meno di voler svenire prima di finire.

-Se incontrate una persona che vi piace in vacanza, non costringete tutti i vostri amici a uscire con lei per tutta la settimana. Vive a Dublino e la sua band preferita sono i Foo Fighters, non la vedrete mai più. I vostri amici sono venuti per riposarsi, non per guardare una soap opera con due sbronzoni che pensano di amarsi.

– Se vi masturbate con il caldo e il laptop caldo vicino, i vostri coinquilini sentiranno l’odore di sperma e sudore. Andate subito a fare una doccia.