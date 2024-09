Come diventare un DJ di successo senza saper mixare

Essere un DJ o un promoter nel 2017 ha anche fare con molte altre cose oltre alla musica. Anzi, la musica rappresenta soltanto circa il 7% di quello di cui dovresti preoccuparti quando si parla di trovarti un posto in prima fila nel mercato della musica dance e della vita notturna. I giorni del volantinaggio ormai sono finiti; se vuoi farti notare devi pensare in modo creativo!



Ecco alcuni suggerimenti da seguire per assicurarti di diventare qualcosa di più di un semplice DJ o serata pacco. Seguendo i nostri consigli, diventerai un brand conosciuto e amato a livello internazionale.

1. Foto per la stampa

Ok, hai trovato un nome (probabilmente brutto) e sai più o meno far funzionare un controller Pioneer, ma oh no! Ti sei dimenticato di farti fare una foto! Non preoccuparti, tutto quello che devi fare è chiamare il tuo amico che ha un DSLR e fargli seguire le regole che ti elenchiamo qua sotto, a seconda del genere musicale.

Techno — Sguardo per terra con aria spenta, interno capannone abbandonato o complesso industriale. Preferibile il bianco e nero.

House — Sorridi guardando per terra, interno capannone abbandonato o complesso industriale. Preferibile il bianco e nero.

Garage/Grime — Sguardo serio sulle scarpe da ginnastica, interno capannone abbandonato o complesso industriale. Preferibile il bianco e nero.

2. Meme

Non basta essere bravi DJ. Devi mettere sul tavolo qualcosa di più di una buona collezione di dischi e la tecnica base di mix. La stessa cosa vale per chi organizza feste—ci sono altre cose a cui pensare oltre a dare alla gente una serata che ricorderanno per il resto della loro vita. Devi far ridere, e intendo far ridere davvero. Roba tipo condividere una foto di Willy Wonka con sopra scritto “E così hai appena preso dell’MDMA e la musica house ti ha cambiato la vita?” oppure una foto di un gruppo di hobbit che si abbracciano con la scritta “Quando ritrovi i tuoi amici in discoteca”. Queste sono le immagini che ti fanno spiccare come persona speciale. Non il solito DJ, non la solita serata, no, qualcosa di più grande, capace di regalare un sorriso, capace di far scoppiare a ridere anche il più cinico dei veterani. Posta i meme liberamente e in grandi quantità; meme taglienti, meme straordinari, meme culturalmente rilevanti, meme potenzialmente sessisti che nessuno denuncerà perché tutti hanno già preso i biglietti per venerdì prossimo. Postali su ogni piattaforma e tocca il cielo con un dito.

3. Serate a tema

Cercate un modo per distinguervi? Perché non organizzare una serata a tema? Invece di affidarvi alla solita formula trita e ritrita della stanza buia con le luci colorate che si accendono e spengono, perché non sperimentare un po’ con decorazioni e costumi. Ecco un’idea: Alice nel Paese delle Meraviglie—un riferimento culturale perfetto, tanto che viene da chiedersi come mai nessuno lo abbia mai usato! Oppure una serata di carnevale, cowboy contro indiani… qualunque cosa tu faccia, ricorda: la club culture non morirà finché ci saranno maschi vestiti da orsacchiotti che organizzano gare di braccio di ferro in discoteca. Ehi, ecco un’altra idea: una serata a tema “morte del clubbing” in cui tutte le ragazze vengono vestite da racchetta da ping pong e tutti i ragazzi da hot dog giapponese.

4. Hashtag

Tecnicamente la serata che hai organizzato non può esistere se non c’è una hashtag per ogni cosa che posti su Facebook, Twitter e Instagram. Qualcosa tipo…

#MakeTwoStepGreatAgain

#NonMollareMai

#StaiSerenaSorella

#VaiColFunky!

#IlClubbingPerfetto

#SerataIndimenticabile

#SaveTheDate

#LaNotteÈNostra

#Indimenticabile

#NotteInfinita

5. Cose matte

Quando fai il DJ, le tue azioni lontano dai piatti sono tanto importanti quanto quello che ci gira sopra. Per questo è importante mantenere alto l’interesse nel tuo marchio personale tramite le cose matte. Le cose matte servono per mettere in evidenza il tuo senso dell’umorismo e per guadagnare importantissimi like e condivisioni. Perché non fare qualcosa di fuori dall’ordinario come un DJ set improvvisato dentro un Outlet del Kasalingo? O invitare un gruppo di fan a fare after all’ostello? O fare un video live su Facebook mentre cerchi di mangiare un copertone?

6. Devi farti Snapchat!

Ci sono un botto di filtri e puoi scrivere sulle foto!

7. Metti su Instagram le hall degli hotel e degli aeroporti, oltre ovviamente a ogni tuo pasto

Non limitarti a dire di essere ad Amsterdam, provalo facendo una foto alla tua birra da aeroporto con la didascalia: “Colazione dei campioni! Praga, stiamo arrivando!” Post come questi sono cruciali per il tuo brand. Se non condividi la foto di un tuo amico che fa finta di strusciarsi sullo spatafillo nella hall dell’albergo a Dusseldorf, come faremo a sapere che sei un DJ internazionale? Come facciamo a sapere che non sei soltanto FAKE NEWS?

8. Impara a usare le emoji

Ok, lo ammettiamo, molti di questi consigli richiedono molto tempo. A volte, le parole rischiano di complicare inutilmente un concetto, come cercare di usare un armadio come fermaporta. A volte serve qualcosa di più semplice, di più delicato: l’arte delle emoji. Fidati di me, questo sarà di grande aiuto per il tuo brand. Ecco, a grandi linee, come usarle:

= per ritwittare un altro DJ che ha scritto che ieri sera hai spaccato.



= Questa emoji significa che sei tornato in studio e le canzoni stanno venendo fuori molto bene.

= La perfetta didascalia per un video di te che fai completamente impazzire la sala grande con un drop.

= Per accompagnare il classico tweet “Non vedo l’ora di arrivare da voi, Arezzo!”.

= Questa va bene sotto alla foto della pizza con scritto “Pizza Time!”.

9. Impara ad apprezzare il clickbait

Facebook è una piazza molto, molto affollata, e tu devi stare attento a che il tuo pubblico non venga distratto da nuovi DJ più sexy di te, o da feste con coriandoli più colorati. Come fai? Facile. Postando una flusso costante di articoli con titoli come Dieci baby-celebrità che sono cresciute veramente in fretta o Provate a mangiare di nuovo delle pepite di pollo dopo aver visto questo video o Questo cane si è innamorato di un aspirapolvere, GUARDA IL VIDEO! puoi stare sicuro che nessuno staccherà gli occhi dalla tua pagina Facebook.

10. Compra i like

Se nessuna di queste cose funziona, non preoccuparti. Basta pagare.

