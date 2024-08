La guida di Noisey al Path Festival

Bella Verona d’ottobre, con le foglie che cominciano a ingiallire, il Lungadige che comincia a sprigionare nell’aria una nebbiolina fredda e le osterie di Veronetta che si fanno sempre più invitanti. Ecco una scusa per andare a passarci un weekend: il Path Festival. L’edizione di quest’anno s’incentra sul tema del rapporto tra corpo e macchina tramite il linguaggio della performance e della musica elettronica. Sono quattro giorni di esplorazioni di infiniti angoli del mondo elettronico e del suo rapporto con il cervello umano, dalla danza al sonno all’alterazione sensoriale.

Vi abbiamo preparato una comoda guida per sapere cosa vi aspetta in questi quattro giorni di Path. Informazioni e prevendita dei biglietti sono sul sito del festival.

Giovedì 12 ottobre

È quasi il weekend ma non ancora. D’altronde, a che scopo passare la serata in casa? Questa settimana non siamo andati in palestra perché avevamo il raffreddore, meglio uscire per un aperitivo a ingresso gratuito al Chiostro della Soprintendenza e beccarsi la techno minimale e psichedelica di Matteo Vallicelli, magari consumiamo qualche caloria. C’è anche il DJ set di Bellatrix?, fondatore della club night cittadina Culto, per accompagnarci fino a notte.

Venerdì 13 ottobre

Per iniziare la serata il prima possibile possiamo andare a farci una cultura alla sede di Rocket Radio, dove dalle 18:30 si parlerà di estetica e natura della performance con Vincenzo Santarcangelo di Artribune e Simone Frangi di Live Works, con un’intervento da parte di Pan Daijing. Poi mi sa che ci faremo qualche calice di vino aspettando che apra il teatro Camploy, dove suoneranno l’improvvisatrice elettronica Silvia Kastel e Pan Daijing, noiser performativa con base a Berlino ma originaria della Cina meridionale, fresca fresca di debutto su PAN records.

Sabato 14 ottobre

Sabato Rocket Radio offre un’ora di discussione sull’interazione tra esseri umani e macchine nell’arte e un’intervista con la star della serata, Trevor Jackson, artista visivo e producer inglese fondatore della fondamentale label Output Recordings—con cui ha spinto il legame tra design e musica elettronica oltre i vecchi confini. Il suo DJ set si svolgerà al Colorificio Kroen, insieme al live dei pazzi Shit and Shine, tra disco music, noise ed esperimenti di elettronica estrema, e ai DJ set di Mace. e Shinoby. Prima di andare al Kroen però bisogna fare tappa al Polo Santa Marta dell’Università di Verona, non vorremo mica perderci i live di Giovanni Lami e Andrea Belfi, il primo specializzato in ambient rarefatta e il secondo in atmosfere elettroacustiche avvolgenti, seguiti dal duo greco di drone meditativo Mohammad.

Domenica 15 ottobre

E la domenica ci riposammo. Dalle ore 23:30, l’ex-convento delle Clarisse ospiterà uno sleep concert a cura di Nicola Ratti, Donato Epiro e S/V/N, un’occasione unica per passare una nottata cullati dalle vibrazioni elettroniche in uno scenario d’eccezione.

