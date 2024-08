Godiamoci il nuovo video di Gzuz prima che venga arrestato

Vi ricordate di Gzuz, il rapper tedesco che aveva fatto un video talmente violento da far impazzire gli youtuber americani? Non importa, lui si ricorda sicuramente di tutte le views che ha beccato “Was Hast Du Gedacht” con le sue scene di droga, armi e sangue. Così ha pensato di farne un altro, e devo dire che sto cominciando ad affezionarmi a questa specie di coccodrillo su due zampe con l’accento di Amburgo (non so davvero distinguere gli accenti in tedesco, dico così per dire).

Il nuovo singolo è uscito ieri e si intitola “Drück Drück” (“Premi Premi”, nel senso di premere il grilletto) e ammonta ad altri tre minuti e quarantaquattro secondi di gustosissima violenza, droga e questa volta un quantitativo sorprendentemente basso di armi vere (sostituite da quelle da paintball). Non ho idea di che cosa dica il testo ma a giudicare dai gesti che accompagnano le strofe di Gzuz e LX (un incrocio tra Duke Montana e una iena che non vede una carcassa da una settimana) si parla di prendere a pugni degli stronzi, rubargli i soldi e usarli per comprare Rolex, auto e cocaina, e fermarsi soltanto per rispondere alle telefonate della tua tipa. Insomma, un altro tranquillo giovedì in ufficio.

Le mie parti preferite del video sono: la tuta di viola/rosa di Gzuz; quando LX scende dalla macchina in mezzo al traffico e si avvicina alla telecamera sfregandosi il naso con sguardo spiritato; la piadina dall’aria zero invitante che sempre LX addenta come se fosse un orecchio umano; il tizio a torso nudo con in mano un’accetta in mezzo a quarti di bue penzolanti; i rumori dei pugni che si infrangono sulle facce degli amici di Gzuz; la roccia di cocaina da tre etti che mostrano orgogliosi alla telecamera che è molto evidentemente cocaina vera; il tipo che entra in un negozio come se volesse rapinarlo e poi prende solo un gelato dal frigo. Godiamocelo prima che lo sbattano in galera.

“Drück Drück” è tratta dall’ultimo album di Gzuz Wolke 7. Guarda il video in cima al post.

