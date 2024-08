Gzuz è indagato per aver sparato per strada a Capodanno

Siccome Gzuz è il rapper tedesco più hardcore che c’è, c’era da aspettarsi che a Capodanno non si sarebbe accontentato di far scoppiare qualche magnum o una cipolla. In un video pubblicato su Instagram, infatti, lo si vede sparare alcune volte in aria con una pistola in mezzo alla strada. Questa testimonianza ha portato la polizia ad aprire un’indagine per violazione della legge sulle armi, motivo per cui il video non è più online.

Porto d’armi o meno, infatti, in Germania è categoricamente vietato possedere armi automatiche per i privati cittadini; quelle semi-automatiche sono concesse solo ai cacciatori o a chi partecipa a competizioni al poligono, e solo in quei contesti. Esplodere dei colpi in strada con un’arma di questo tipo, dunque, sarebbe una doppia violazione da parte del rapper.

Insomma, filmare e pubblicare queste immagini non è stata una decisione molto furba. Soprattutto perché Gzuz ha spesso avuto problemi con la legge. Nel 2010 è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione per aver fatto irruzione in un negozio. Soltanto a ottobre 2018 è stato detenuto per alcuni giorni dopo aver picchiato un cassiere di un negozio di alcolici nel 2016 e non essersi presentato in tribunale. È stato rilasciato su cauzione.



Insomma, se le indagini dovessero scoprire che il reato commesso da Gzuz è di una certa gravità, vedremo presto delle magliette con scritto “Free Gzuz” nel negozio online della sua crew, la 187 Strassenbande. Ma speriamo di no.

La versione originale di questo articolo è stata pubblicata da Noisey Germania.



