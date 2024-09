Abbiamo parlato con chi scatta le assurde foto stock degli hacker

Credetemi: scegliere tra le foto stock per un articolo che parla di hacking è il momento peggiore della vita di qualunque giornalista che si occupa di sicurezza informatica. O ti ritrovi con un’illustrazione astratta di un lucchetto circondato da scritte fatte con il font di The Matrix, o con uno scuro figuro incappucciato chinato con fare minaccioso verso un laptop. Non ci sono grandi vie di mezzo.

Ma, per spezzare una lancia in favore dell’industria delle foto stock, illustrare concetti come la crittografia, l’hacking da remoto o i malware al lettore medio può essere davvero difficile—Esattamente quanto lo è farlo per iscritto.

Per capire meglio qual è il processo dietro allo scatto di una foto stock a tema hacking, abbiamo parlato con Tom, un fotografo che pubblica le sue immagini sul sito di foto stock Shutterstock. Con il moniker di “welcomia,” è l’autore di svariate foto a tema hacking che potresti aver visto prima anche qui su Motherboard. (La lingua madre di Tom è il polacco, quindi queste risposte sono state tradotte dall’ufficio polacco di VICE, e qualche scambio è stato editato per renderlo più chiaro.)

Di solito fai qualche ricerca sui diversi tipi di hacking? Quanto leggi sul tema prima di creare un’immagine?

Non so nulla di hacking e non ho mai dato alcuna attenzione alle varie sfumature di grigio di quel tema. Lavoro solamente con l’immaginazione, sia la mia che quella del lettore, che che capisce che l’immagine usata per illustrare l’articolo è solo un supplemento al testo. Non un documento educativo che mostra un hacker al lavoro.

Se devo essere onesto, le foto di hacker che sono davvero al lavoro sarebbero sicuramente troppo noiose. È per questo che di solito si creano immagini affascinanti e estremamente iperboliche—proprio come succede al cinema. È come quando le macchine esplodono nei film. Se si mostrasse solamente un serbatoio prendere fuoco, il film perderebbe molto del suo appeal visivo. Lo stesso vale per la fotografia stock.

Perché gli hacker sono spesso ritratti mentre indossano delle felpe nere e dei passamontagna e inclinati verso una tastiera?

Come ho detto, gira tutto attorno al simbolismo e ai riferimenti più comprensibili. Un’immagine intuitiva, semplice e pulita, non impegnativa e spesso divertente per lo spettatore finale. Nessuno si aspetta di vedere foto reali di hacker in un testo che parla di hacking. Normalmente i media non possono garantire questo tipo di immagine per ovvi motivi.

I modelli sanno che le immagini servono a rappresentare concetti legati all’hacking?

Se un modello indossa una maschera per uno shooting fotografico, non riesco a pensare che non abbiano idea di cosa stia succedendo. Anche se il fotografo non gliel’ha detto, cosa che trovo impossibile—almeno pensando a come lavoro io. Ogni modello è ampiamente informato circa il tema e il motivo dello shooting. Le foto mascherate sono in un certo senso più sicure per i modelli. Sono certo che se un modello mostrasse la propria faccia, alcuni spettatori potrebbero associarli a qualcosa di negativo. Specialmente se la foto è stata usata in una grossa campagna di marketing e l’immagine del modello era visibile ovunque. Penso che il fotografo si interessi anche alla protezione dei suoi modelli da questo tipo di inconveniente. Quando fotografo degli hacker, faccio sempre indossare loro dei passamontagna per far sì che nemmeno i loro famigliari più stretti possano riconoscerli.

Come hai cominciato alle immagini riguardanti l’hacking?

Il compito di un fotografo stock è di seguire i trend e la domanda del mercato, perché farlo significa generare automaticamente più profitto. I temi dell’hacking stanno toccando i titoli dei giornali e dei blog ogni giorni, sfruttando la copertura globale di Shutterstock, che funge da mio agente vendite.

Un altro motivo per cui creo questo tipo di immagini è perché gli hacker e l’hacking rimarranno importanti fintanto che il nostro mondo si baserà sui computer—siano essi più o meno sicuri. E visto che è palese che il mondo si stia sempre più computerizzando, la domanda per questo tipo di foto non calerà presto—anzi, al massimo il contrario.

Quando mostri del codice di programmazione su uno schermo, come decidi cosa mostrare; cosa scrivere sullo schermo?

Penso che questa sia la parte più difficile, quindi cerco di non mostrare ciò che c’è scritto sullo schermo dell’hacker. Prima di tutto, non saprei davvero cosa metterci. E poi, anche se lo sapessi, sarebbe meglio non fornire tutorial gratuiti di hacking a tutti. Una cosa è certa: non inserisco mai quelle strane interfacce tipiche dei film di Hollywood. Cerco di far sembrare che si stia lavorando su un’interfaccia DOS/solo-testo. Probabilmente è questo che si vede quando si prova a penetrare in un sistema altrui. Semplici linee di codice inviate al server sotto attacco.