Hakuna Matlanta: Donald Glover interpreterà Simba nel remake de Il Re Leone

Donald Glover—sommo compositore, sceneggiatore, attore e amante—ha firmato un contratto che lo porterà a interpretare Simba nel remake di prossima uscita del classico Disney Il Re Leone, secondo l’Hollywood Reporter. La notizia è stata diffusa l’altro ieri su Twitter dal regista Jon Favreau.

Favreau ha anche twittato che James Earl Jones manterrà il suo ruolo come Mufasa, il padre di Simba, personaggio a cui non succede nulla di male e arriva incolume alla fine del film.

Videos by VICE

L’annuncio porta il 33enne Glover di un altro passo più vicino al riconoscimento mainstream. La sua serie su FX Atlanta, di cui è autore, regista e protagonista, ha recentemente ricevuto il via libera per la seconda stagione dopo la pioggia di consensi da parte della critica. Il suo ultimo album con lo pseudonimo di Childish Gambino, Awaken, My Love!, ha segnato un cambiamento radicale e incredibilmente efficace nel suo stile dal rap al funk. Ah, e vi ricordate Community? Anche Community era una bomba.

Segui Noisey su Facebook e Twitter.