I vegani hanno hangover peggiori degli altri

Entriamo nella nuova decade insieme ai nostri propositi di mangiare meglio, fare meglio, essere meglio e avere così un 2020 migliore. Ma se uno dei vostri buoni propositi è rinunciare alla carne, per unirvi al #Veganuary, dovreste considerare anche quello di rinunciare all’alcol, perché un nuovo studio dimostra che quando si parla di hangover vegani e vegetariani se la passano molto peggio.

In un nuovo report pubblicato nel Journal of Clinical Medicine, i ricercatori dell’università olandese di Utrecht University hanno analizzato gli effetti dell’alcol su 13 persone, e sono giunti alla conclusione che chi segue una dieta priva di carne ha due cose su cui non poter fare affidamento.

Lo studio ha analizzato 23 sintomi tipici dell’hangover (mal di testa, nausea, palpitazioni, vomito, brividi, sudore, sensibilità alla luce e ai rumori e sete) prendendo appunti su cosa i soggetti dello studio avessero mangiato la sera prima. La conclusione è stata che i partecipanti, che nelle loro diete avevano carenze di acido nicotinico (anche noto come vitamina B3) e zinco, presentavano sintomi peggiori. La B3 si trova soprattutto in carne, pesce e verdure, e lo zinco soprattutto in carne, pollame e pesce, quindi coloro che non ne consumavano, ovvero vegani e vegetariani, avevano più possibilità di avere un hangover devastante.





“L’acido nicotinico e lo zinco sono necessari per rompere l’etanolo nell’alcol in acetaldeide,” dice Rabia De LaTour, gastroenterologa e assistente di medicina NYU Langone Health al The New York Post. “Hai bisogno di questi due nutrienti per digerire l’alcol. Se ti mancano hai hangover peggiori.”

LaTour puntualizza, però, che anche altri fattori, come la genetica e cosa mangiamo in generale, hanno una loro importanza, e quindi prendere pastiglie supplementari di zinco e B3 non è l’idea migliore per evitare nausea o mal di testa. La dottoressa mette anche in guardia sul fatto che lo studio non debba essere preso troppo seriamente: si svolge su un campione molto piccolo e deve essere ancora fatta molta ricerca al riguardo.

