Ho ascoltato tutto l’album di Harry Styles

Oggi è uscito il nuovo album di Harry Styles, che si chiama Fine Line. Per festeggiarlo, ripubblichiamo questo articolo esperienziale su quello vecchio.

La redazione di Noisey è un ambiente allegro, vivace, dove le gag si sprecano e le risate non mancano mai. Ma è anche un luogo dove si lavora duramente e ci si conquista la propria rilevanza, oltre al proprio stipendio, con il sudore della fronte. Al timone di questa nave c’è il capitano Mattia Costioli, un uomo gentile e comprensivo ma che all’occorrenza sa essere fermo e severo per ottenere ciò che sa essere meglio per tutti. Questa è una di quelle occasioni.

Sulla chat di lavoro è comparso un messaggio: “Giacomo, ti assegno un post senza possibilità di ribattere. Devi ascoltare tutto l’album di Harry Styles e scattarti delle foto con la webcam mentre lo fai, poi ci scrivi qualcosa. Entro stamattina”. Vi renderete conto che a un ordine imposto con tanta fermezza non potevo che garibaldare un “obbedisco”.

È inutile specificare che di Harry Styles o dei One Direction io ne so quanto ne sanno i vostri nonni, perché passo la mia vita ad ascoltare il punk e il noise come tutti quelli che lavorano in questo settore. Quindi i circa 45 minuti (comprese pubblicità) che ho passato ad ascoltare il primo album omonimo di Harry Styles sono stati un tipo sofferenza molto nuovo per me. Ma passiamo senza indugi a indagare questa sofferenza, traccia per traccia.

1. “Meet Me in the Hallway”

Quello che capisco da questa prima canzone è che il povero Harry non è mai stato preso sul serio. Fino a ieri era solo un giovane manzo su un palco con il microfono attaccato all’orecchio come Ambra Angiolini. Ma ora è cresciuto, ora vuole essere preso sul serio. Ha scritto una ballata romantica che suona come Bono Vox che coverizza i Coldplay a un saggio scolastico. Nella foto, la mia espressione è la stessa che immagino abbiate voi lettori in questo momento: “Speriamo che non sia tutto così fino alla fine”. Nel mio caso, la risposta è stata “no”.



2. “Sign of the Times”

Questa è il singolo, lo so. È una ballatona con il coro nella migliore tradizione delle ballatone pianoforte-coro-assolo di chitarra elettrica. Harry ci tiene davvero tanto a essere preso sul serio, vuole essere come i Queen. Anche la band tributo ai Queen che suona ogni giovedì alla birreria del mio paese d’origine vuole essere come i Queen. Ma come pronuncia la parola “bullets”? Che accento è? Nella foto: “Dio mio che palle”.



3. “Carolina”

Ritmo sostenuto, coretti in falsetto, strumming aggressivo su chitarra acustica: Paul McCartney. Paul McCartney nella pubblicità dei Sofficini. Nella foto: ballo.



4. “Two Ghosts”

Spoiler: questa è la canzone peggiore dell’album intero. Inizia con un assolo lagnoso e prosegue la lagna per 3 lunghissimi minuti e 50 pallosissimi secondi. È una merda immonda. Nella foto: “Mattia Costioli, sappi che ho tolto il saluto alla popolazione di intere città per molto meno”.

5. “Sweet Creature”

Harry Styles, “questa macchina uccide i fascisti”. C’è il finger picking, e le vocali sostenute con il vibrato mi fanno pensare che la canzone sia particolarmente sentita. Sfortunatamente io sto ancora sbadigliando da prima (vedi foto).

6. “Only Angel”

Ma allora Harry è un ribelle! Questo riffaccio hard rock inframmezzato da arpeggio con il flanger e battimani RUOCK mi ricorda quando andavi in gita scolastica da bambino e in autogrill compravi un CD pieno di fulmini e saette che prometteva “il meglio dell’hard rock” ed erano tutte cover di AC/DC, Led Zeppelin e Deep Purple fatte col culo da una band di ultracinquantenni sovrappeso. Nella foto: come penso sia avvenuto il processo di composizione di questo pezzo (Harry fa air guitar ascoltando “Highway to Hell”, il produttore prende appunti).

7. “Kiwi”

Un pezzo un po’ Libertines e un po’ White Stripes (c’è un feedback!!!) sulla terribile condanna di essere circondato da ragazze che vogliono offrirti il loro corpo. Ben fatto Harry, ignora il mio facepalm, ripensandoci è una gran bomba.

8. “Ever Since New York”

Sto iniziando a perdere concentrazione. La sensazione è che stia cercando di fare Bruce Springsteen. Vado a mangiare una pesca. Nella foto: non sto più ascoltando.

9. “Woman”

Questa è la Sgt. Pepper’s di Harry. Ha gli effetti strani e inizia con lui che blatera qualcosa su Netflix, giuro. Il pezzo ha uno strano incedere R&B che a dir la verità mi mette un po’ a disagio. La sua pronuncia si conferma stranissima. “Vomen”? Forse è tedesco. Nella foto: sbuffo.

10. “From the Dining Table”

Ho sbagliato tutto. Perché devo essere sempre così cinico e arido? Mi hai aperto gli occhi, Harry. Sto piangendo. Nella foto: lacrime.

