Heji Shin spiega perché ha fotografato vere coppie durante il sesso per Eckhaus Latta

Mike Eckhaus e Zoe Latta sono fieri sostenitori dell’autenticità che hanno scelto di creare collezioni d’avanguardia con l’aiuto dei loro amici e delle loro famiglie: una comunità in costante espansione che può e vuole includere chiunque, dai giovani creativi di Bushwick ai navigati esperti d’arte di Chinatown. La collezione primavera/estate 17 del brand verte attorno a temi precisi: ritualità, movimento e connessione, e lo stesso vale per la relativa campagna pubblicitaria, che ritrae persone normali mentre fanno sesso per davvero.

Si tratta di coppie eterogenee, sia etero che gay, che hanno scelto di aprire le porte della loro camera da letto alla fotografa per metà coreana e per metà tedesca Heji Shin mentre indossano maglioni oversize, ampie camice button-down, leggings stampati e jeans. Gli abiti della collezione sono presentati in modo più disordinato e stropicciato che in passerella, e l’idea su cui giocano gli scatti è che il sesso vende, sempre.

Ma anche trasmettere un messaggio di positività per i giovani acquirenti del brand ha da sempre un ruolo di fondamentale importanza per Mike e Zoe.

