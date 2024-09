Come continuare a sentire il tuo ex senza rimanerci sotto

Pensate per un secondo al vostro ex. Davvero. Magari è passato un po’ da quando stavate insieme. Magari non vi parlate più, non vi vedete quasi mai, o siete rimasi amici e vi vedete regolarmente per chiacchierare davanti a un buon bicchiere di vino.

Esiste un luogo comune per cui l’unico modo di riprendersi da una rottura è “lasciar andare” la persona a cui un tempo eri così attaccato. È una teoria che ha dato i suoi frutti più strani: i tagli di capelli drastici, le notti insonni passate ad ammorbare gli amici, le sbronze o tutto quello che Bridget Jones farebbe, tipo “mangiare gelato dalla vaschetta guardando film romantici”. Ma potrebbe non essere tutto qui.

Dato che vivere la fine di una relazione è così doloroso—per ragioni che affronteremo in un minuto—l’auto-conservazione ci spinge a eliminare il veleno dal nostro corpo. Che di solito significa eliminare ogni traccia dell’ex. Ma lo psicoterapeuta David Braucher ha scoperto che puoi separare la persona con cui stavi dal modo in cui la vedi. Tutto è cominciato con un suo paziente. “Quello che diceva era che ogni volta che riusciva in qualcosa si immaginava che la sua ex fosse orgogliosa di lui. Questo paziente ricordava la sua ex un po’ come un peluche.” Non è troppo diverso da quello che ha sostenuto lo psicanalista inglese Donald Woods Winnicott nella teoria del “comfort object”.

“Quando mi parlava della sua ex, parlava già di una cosa che si era creato da solo. Non era la persona che aveva vissuto, ma una parte di lui—come un bambino trae conforto da un orsetto, ma quel conforto viene dal bambino, non dal peluche.”

In un post apparso su Psychology Today, Braucher parla di una distinzione tra “memorie e sentimenti che vengono dal passato—l’immagine interiore dell’ex” e “i sentimenti legati alla sua attuale presenza.” Onestamente, funziona solo in alcuni casi. Se ti ricordi, diciamo, il gran sesso con il tuo ex e pensarci ti eccita ancora, quella è diventata una fantasia piuttosto che una cosa legata alla persona che ti ha sfanculato e si è messa con la tua migliore amica o che. I ricordi di quando un ex partner ti faceva sentire bene possono generare più positività nella vita, invece che negatività.

“Imparare a distinguere un’immagine interiore di un ex dalla persona reale può insegnarci ad apprezzare la nostra capacità di amare,” scrive Braucher. “Se possiamo sentirci feriti o arrabbiati quando siamo in presenza di un ex, nel nostro mondo interiore possiamo allo stesso tempo provare amore e compassione per quella persona.”

Be’, forse—è ancora solo una teoria. La dottoressa Helen Fisher, ricercatrice, biologa e antropologa, non è convinta. Ha passato decenni ad analizzare cosa succede ai nostri corpi quando siamo innamorati e veniamo rifiutati. Molte delle sue riserve sul fatto di rimanere in contatto con un ex derivano dal modo in cui il cervello processa l’amore, che ha studiato analizzando l’attività cerebrale di più di 70 persone.

“Abbiamo messo 15 persone che erano state lasciate in media 62 giorni prima in una macchina per scanner cerebrale, ed erano un gran casino. Oh, sì, davvero un gran casino,” mi ha detto, da New York. “Abbiamo scoperto che l’area cerebrale legata ai sentimenti di amore romantico era in attività. Abbiamo anche visto attività legata all’attaccamento profondo al partner. Abbiamo trovato attività in tre regioni cerebrali legate alla ricerca compulsiva e alla dipendenza, e in una regione collegata al dolore fisico e allo stress legato a esso.

“Perciò quando vieni lasciato, sei ancora innamorato di quella persona, sei ancora profondamente attaccato a quella persona, ne hai ancora bisogno, hai pensieri ossessivi a riguardo, attraversi ondate di terribile dolore, e senti il dolore fisico e lo stress che ne scaturiscono.” Non è proprio la condizione più adatta per passare una serata a ricordarvi il vostro primo bacio, l’ultima volta che avete sentito l’odore dell’altro a letto, la prima volta che un nugolo di farfalle nello stomaco vi hanno confermato il vostro amore.

I nostri cervelli sono organi così potenti che possono creare dolore fisico a partire da una ferita emotiva, ma non riescono a smettere di cercare di capire perché una relazione è finita. “Finisci per dirti, ‘Avrei dovuto accompagnarlo in quel viaggio,’ o ‘Non avrei dovuto dirle quella cosa,’ etc,” dice Fisher. “Cerchi di capire: Cosa ho fatto di male? Cosa ho sbagliato? Cosa posso imparare per non fare di nuovo lo stesso errore? E quindi il tuo cervello è in uno stato terribile.”

Ana* ricorda di aver “intorbidito le acque” cercando di rimanere amica del suo ex. “Nella mia esperienza, non sono stata in grado di rimanere amica con i miei ex se non dopo esserci passata sopra e aver accettato che la nostra storia era finita. E questo lo dico dalla prospettiva di chi subisce la rottura, me penso che funzioni da entrambe le parti—non puoi, o non dovresti, cercare un’amicizia con la persona con cui stavi se non quando sei certa che ti ha dimenticato.”

Secondo la ricerca che Fisher cita nei suoi libri, di solito il lutto per una relazione passa per due fasi: la protesta e l’accettazione. “Alla fine, le regioni cerebrali legate all’attaccamento diventano meno attive, e il dolore inizia a sfumare. I ricordi no. Ed è per questo che ricorderai sempre quella persona, ma il dolore legato a quei ricordi comincia a svanire. E poi troverai un’altra persona e comincerai a chiederti chi diavolo te l’ha fatto fare,” ride.

Se ci sono persone in grado di considerare con amore i vecchi tempi andati e trasformare il loro ex partner in un’idea astratta, altre devono bruciare quei ricordi prima di andare avanti. Entrambi gli approcci si basano sull’idea di fantasia: sia trasformare il tuo ex in un simbolo che non possa più farti paura nel presente, sia creare una narrativa più recente che ti aiuti a tagliarlo completamente fuori dalla tua vita sentimentale.

“Conosco persone che rimangono attaccate al loro ex per anni. Ne parlano, sperano che torni, e a volte questo significa che lo stalkerano su internet e cercano di rivederlo,” dice Braucher. “Il più piccolo segno di attenzione da parte di un ex può sfociare in settimane e settimane di, “Cosa pensi che intendesse quando ha detto che le manco? Pensi che voglia tornare con me?’” In fin dei conti, dice, la memoria e la fantasia hanno il potere di entrare in collisione “e generare una realtà alternativa.” Se non altro, il modo in cui pensi al tuo ex dice molto di quanto sia reale nella tua vita di oggi, e quanto le cose siano o meno finite in amicizia. Bene. Ora smetti di pensarci—be’, se ti va.

Thumbnail via Flickr.

