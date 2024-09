Nessuno sa cosa sia questo gigantesco computer italiano

Poco più di un mese fa, ho iniziato a scrivere questa grande rubrica per Motherboard intitolata Re-Exposure, in cui si celebrano affascinanti fotografie storiche a tema tecnologia come Jay Leno che prende parte a una chat di AOL, la storia connessa ad Atari di Chuck E. Cheese e l’ottimo gusto in materia di computer di Andy Warhol.

Ma, a volte, le foto su cui mettiamo le mani sono così vecchie che non sono accompagnate da nessun dato. Proprio come nel caso di oggi: qui sopra, potete ammirare la meravigliosa fotografia di una macchina calcolatrice incredibilmente grande posizionata all’interno della sala di controllo di una fabbrica tessile. Sembra uscita fuori direttamente da Santa Claus Conquers the Martians.

L’ho trovata facendo ricerca su Getty Images. Eppure, sembra che questo calcolatore grande come una casa non esista al di fuori dei confini di questa foto.

Ecco le mie ipotesi più plausibili riguardo la sua origine: Nel 1959, l’azienda italiana Olivetti, che sarebbe diventata famosa per le sue macchine da scrivere, ha creato uno dei primi mainframe computer di sempre. Così, ad esempio, l’Olivetti Elea 9003 era stato fornito alla ditta tessile Merino, famosa per la produzione della lana.

Per rispondere alla domanda di sopra, ho consultato una grande quantità di fonti. La Woolmark Company, proprietaria del marchio Merino, non mi ha mai risposto. Invece il museo che tratta la storia di Olivetti, tanto quanto il Mondadori Portfolio, che possiede questa immagine, hanno cercato di aiutarmi. Tuttavia, nessuno dei due aveva informazioni sufficienti: gli unici dati a disposizione di Mondadori erano quelli sul retro della foto, riassunti da Getty in questo modo: “Due ingegneri italiani, di fronte a un calcolatore elettronico di grandi dimensioni collocato nella sala di controllo di un’industria tessile. Italia, 1960.”

Neanche Lucia Alberton dell’Associazione Archivio Storico Olivetti ha potuto fornirmi informazioni su un’altra foto diversa: “posso solo affermare con certezza che il computer di questa foto non è l’Elea 9003.”

La tastiera e console centrale dell’Elea 9003 del 1959. Immagine: Christian Jensen/Wikipedia

Il mistero che nasconde questa foto mi sta facendo impazzire, per questo ho deciso di renderne partecipe anche il resto del mondo. Cari lettori di Motherboard, sapete dirmi qualcosa su questa foto incredibile di due scienziati che lavorano nel sala di controllo più figa di tutti i tempi? Potete contattarmi con un tweet a @ShortFormErnie, oppure battere un colpo alla mail di Motherboard itmotherboard@vice.com.