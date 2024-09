I 50 anni di stile di David Bowie in un’unica GIF

Immagine via

David Bowie ha compiuto 68 anni l’8 Gennaio, il che significa che ci onora con la sua musica anti-tabù, con il suo senso dello stile e con le sue pettinature da più o meno 50 anni. Per festeggiare, l’illustratrice Helen Green ha disegnato tutte le acconciature degne di nota adottate dalla camaleontica pop-star nel corso della sua carriera e le ha assemblate in un’ipnotica GIF. Green ha poi pubblicato l’intera serie di disegni a matita il giorno seguente, congelando tutti i look di Bowie sotto la scritta “Time may change me.”

Videos by VICE

Può, Bowie. Può.

Immagine via

Visita il Tumblr di Helen Green per altre illustrazioni.

H/t Kottke