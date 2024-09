Qui c’è un intero concerto di Kendrick Lamar, nel caso foste interessati

Non ci sono molti rapper che arrivano al livello di Kendrick, soprattutto per quanto riguarda i live. Di solito il signor Lamar si fa accompagnare da una band, in modo da valorizzare le complessità della sua musica anche dal vivo. Oltretutto Kendrick è molto abile a tenere a bada il suo lato più cerebrale e trasformarsi in un vero showman che gasa il suo pubblico a dovere. Quest’energia è molto chiara nel video della sua esibizione al Global Citizen Festival (l’evento ideato da Chris Martin che ha avuto luogo a New York) lo scorso weekend. Che si tratti dell’apertura di good kid, m.A.A.d city, di hit come “Swimming Pools” o di condurre la sua band in una jam fusion jazz sulle note di “m.A.A.d city,” il capitano qui è Kendrick. La qualità non è proprio delle migliori, ma resta innegabile la potenza di una performance del genere.



Guarda il set di Kendrick al Global Citizen qui sotto:

