Cosa significa provare a fare una chiamata in Corea del Nord

La Corea del Nord è probabilmente una delle nazioni più isolate del modo. È noto quanto sia complicato avere accesso al cosiddetto ‘Regno Eremita’, anche solamente da turista. E anche quando ci sei dentro, è davvero difficile capire cosa significhi davvero vivere in un regime come quello. Ora, però, puoi perlomeno sapere cosa significa — e cosa finisci per sentire — quando provi a usare cellulare in Corea del Nord se provieni dall’estero.

Will Scott, un accademico che insegna informatica a Pyongyang, la capitale della Corea del Nord nonché la città più grande, ha ottenuto un abbonamento telefonico locale nell’autunno del 2015. Giovedì, Scott ha ricreato il messaggio pre-registrato standard per tutti gli iscritti a KyroLink, il provider telefonico statale, e l’ha inserito in una sorta di simulatore sul suo sito.

Videos by VICE

“Siamo spiacenti, la sua chiamata è ristretta,” dice la voce di un impiegato di KoryoLink quando uno straniero prova a effettuare delle chiamate locali, che non sono permesse, secondo Scott.

L’abbonamento telefonico disponibile per gli stranieri è costoso e piuttosto difficile da ottenere, e ha un servizio limitato. Solo l’iscrizione al servizio di segreteria è costata a Scott 80 euro, ha poi dovuto pagare 120 euro per il servizio di dati mobili. Un abbonamento mensile per 50 megabyte di dati in 3G arriva a costare fino a 12 dollari. Inoltre, solo per compilare la modulistica è dovuto entrare in contatto con il Ministero degli Affari Esteri.

Leggi di più: Ecco il tablet totalitarista della Corea del Nord



Ma visto che Scott passa diverso tempo a Pyongyang, valeva la pena ottenere una connessione internet migliore, così ha deciso di salvare i messaggi preregistrati per far sì che le persone potessero avere “un assaggio del servizio di telefonia di KoryoLink, senza dover andare fino a Pyongyang,” come ha spiegato. Scotto ha pubblicato cinque messaggi pre-registrati, incluso quello che parte quando sbagli numero e uno per gli esteri che provano a chiamare un numero locale — pratica vietata — e il numero di supporto di KoryoLink.

“È stato piuttosto divertente vedere come avessero organizzato con attenzione tutta la rete di messaggi,” ha spiegato Scott a Motherboard in una chat online. “Non so quante persone abbiano mai chiamato quei numeri, ma ho pensato che si trattasse di un reperto importante da conservare.”

Sorprendentemente, a parte i costi, il servizio era piuttosto buono. Per esempio, ha spiegato Scott, ci sono pochi filtri e sistemi di censura. Navigare in internet con un cellulare e un abbonamento per un estero in Corea del Nord è come usare una normale connessione internet. Perlomeno, “è meglio che in Cina.”

“L’effetto è quella di una dissonanza cognitiva, visto che si sono sforzati così tanto per registrare questi messaggi in inglese, e ciononostante non ho modo di entrare in contatto con nessuno.”

Nel 2016 il governo della Corea del Nord ha iniziato a includere una serie di restrizioni a internet, ha aggiunto Scott, “ma i blocchi non sono sofisticati.” Per esempio, quando nel paese è stato bloccato YouTube lo scorso anno è stato perché “sfruttava troppa banda.” Ciononostante, se queste affermazioni sono vere per l’abbonamento telefonico per gli stranieri, i locali dispongono di un servizio parallelo da cui si può accedere soltanto alla versione nordcoreana in miniatura di internet, senza avere accesso a servizi internet esterni.

La cosa più curiosa per Scott è stata che KoryoLink, che afferma di avere 3 milioni di iscritti, si impegnasse ad avere a disposizione dei messaggi in due lingue, ma non offrisse nessun reale servizio di supporto visto che non c’era modo di parlare con un operatore. Bisognava che si recasse fisicamente negli uffici di KoryoLink, quando aveva qualche problema.

“L’effetto è quella di una dissonanza cognitiva, visto che si sono sforzati così tanto per registrare questi messaggi in inglese, e ciononostante non ho modo di entrare in contatto con nessuno.”

Solo un’altra contraddizione per una delle nazioni più isolate della Terra.