Herpes: una breve introduzione alla malattia che non sai di avere

Quando il suo test per le MST è risultato negativo, Kate ha deciso di passare alla spirale e ha detto al suo ragazzo che non avevano più bisogno di usare il preservativo. Con sua grande confusione, lui c’è rimasto male. Era terrorizzato. Poi le ha detto di avere l’herpes. “Era molto agitato,” racconta Kate, “Sono piuttosto sicura che pensasse che la nostra relazione sarebbe finita lì.”

La sua reazione era giustificata, visto lo stato che di solito segue una rivelazione del genere. Come malattia, l’herpes è ancora associata alla promiscuità e alla mancanza di igiene personale e comprensibilmente non è proprio una cosa che ti va di confessare alla persona con cui stai. In realtà però l’herpes non è collegato direttamente a nessuna di queste due cose ed è un problema talmente marginale che viene spesso ignorato dai medici. Anche se è incurabile e infettivo, il peggio che può causare sono delle piaghe in bocca (l’HSV1) o sui genitali (l’HSV1 e l’HSV2) a una minoranza particolarmente sfortunata di individui che ne soffrono. Secondo Herpes.org.nz, l’HSV1 è presente in almeno quattro persone su cinque mentre l’HSV2 in una su cinque, anche se almeno l’80 percento di loro non sa di averla. Ma non è un grosso problema. Non dal punto di vista medico.

Videos by VICE

Lo è dal punto di vista sociale. Lo stigma collegato all’herpes è ben peggiore dei suoi effetti fisici e molti esperti ritengono che questa sia la parte peggiore della malattia. Quando Jacob ha detto di avere l’herpes alla sua ragazza, per esempio, la sua reazione è stata particolarmente dura. “Avremo fatto sesso tipo tre volte in tutto quell’anno, prima di lasciarci. Ho seriamente pensato di fare voto di astinenza.” È ironico che ci sia tutto questo stigma, visto quanti di noi ce l’hanno. In pratica ci stiamo stigmatizzando da soli.

Tara Swadi, una microbiologa che cura il blog Get Learned, descrive l’herpes come “talmente comune che non è niente di che ed è facile da tenere sotto controllo,” eppure, per chi ce l’ha, è uno dei problemi principali nei rapporti con un nuovo partner.

Come per tutte le MST bisognerebbe parlarne prima di arrivare al dunque, e spesso il tentativo di nasconderla—come nel caso di Kate—può causare grossi problemi alla relazione. Per lei, il fatto che il suo partner le avesse nascosto di avere una malattia era molto peggio della malattia in sé. Ma anche nel caso in cui se ne parla, sorgono altri problemi. Primo: è molto difficile proteggersi dall’herpes, perché i preservativi non riescono sempre a coprire tutte le aree infette. Secondo: anche in parti del corpo apparentemente sane possono nascondersi cellule che contengono una versione attiva del virus. Terzo: molto probabilmente stai confessando di avere una malattia che anche l’altra persona ha, anche se non lo sa. Quindi perché preoccuparsi?

Alcuni di noi in effetti non si preoccupano, ma probabilmente è perché non sanno che cos’hanno. Non ci sono grossi problemi di salute collegati all’herpes, per cui in generale non sai di averla finché non ne mostri i sintomi e decidi di fare il test. Un normale test per le MST copre un sacco di malattie, ma non l’herpes. Quando ho chiesto perché di base mi si è riposto con il proverbio “non svegliare il can che dorme.” Se richiedessi un esame del sangue per cercare gli anticorpi per l’HSV1 e per l’HSV2 poi in caso di risultato positivo sarei obbligato a comunicare la mia condizione, anche se il virus non mi ha mai dato problemi. Con quel proverbio, il mio medico sostanzialmente mi stava semplicemente consigliando di riservarmi la possibilità di non dover dire niente.

Quando ho chiesto a Tara come si sentirebbe se il suo partner le dicesse che ha l’herpes, lei ha fatto spallucce. “Insomma, le piaghe non sono particolarmente sexy, ma non è un gran problema.” Anche se la maggior parte di noi è infetta dall’HSV1 o dall’HSV2, solo uno sfortunato cinque percento ne è consapevole. E queste persone lo sanno perché ne mostrano i sintomi: eruzioni cutanee e piaghe, come delle vesciche ma in area genitale. Il resto di noi vive in uno stato di beata ignoranza.

A questa beata ignoranza la comunità medica tende a non dare troppo peso, ma è qualcosa che aiuta molto le persone che sanno di avere l’herpes. La possibilità di non dover dire niente che il mio medico mi ha consigliato di riservarmi è qualcosa che il ragazzo di Kate non ha e qualcosa che adesso anche Kate probabilmente ha perso—e ora sono entrambi indifesi di fronte allo stigma.

Segui Laura su Twitter