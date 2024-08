Due YouTuber sono morti cadendo da una cascata per salvare una ragazza

Due famosi youtuber canadesi sono morti nel tentativo di salvare la ragazza di uno di loro che stava per essere trascinata verso una cascata della British Columbia, in Canada.



Alla fine hanno perso la vita in tre, Megan Scraper, Ryker Gamble e Alexey Lyakh. Gamble e Lyakh erano due dei tre membri di High On Life SundayFundayz, un gruppo di amici che si era costruito un grosso seguito social immortalando le proprie avventure in luoghi esotici. Scraper e Lyakh stavano insieme da tempo.

Videos by VICE

Secondo la CBC, alcuni testimoni hanno detto che i ragazzi si trovavano vicino alla sommità delle Cascate di Shannon vicino a Squamish, in British Columbia, quando Mega Scraper è scivolata e caduta in acqua. Nel tentativo di salvarla, Gamble e Lyakh si sono tuffati. Tutti e tre sono stati spinti dalla corrente fino alla cascata. Nessuno è sopravvissuto.

Nel corso degli ultimi anni le avventure intorno al mondo di Gamble, Lyakh e del loro amico Parker Heuses si erano guadagnate un grande seguito sui social. I tre avevano più di 100mila like sulla loro pagina Facebook, quasi mezzo milione su YouTube, e oltre un milione su Instagram. Nei post che pubblicavano si vedevano loro tuffarsi in piscina dai balconi, fare salti mortali altissimi e base jumping, per citare solo alcuni stunt.

Sulla pagina Facebook di High On Life c’è scritto che i tre erano amici dai tempi del liceo e che, dopo la laurea, avevano deciso di viaggiare e riprendere le loro avventure. Dagli amici, i famigliari e i fan sono arrivati in queste ore moltissimi tributi. Un amico su Facebook li ha descritti come “anime splendide che hanno toccato il cuore e risvegliato la mente di molte persone.”

L’anno scorso Lyakh e Gamble erano finiti sui giornali per essere usciti da un sentiero al parco di Yellowstone durante le riprese di un vlog. Questo episodio, come diversi altri, era costato molte critiche ai tre dal parte del pubblico, che li aveva tacciati di essere irrispettosi nei confronti di un tesoro nazionale americano, e una denuncia per reati minori.



I due uomini, che erano tornati a Vancouver prima del dibattimento, avevano scritto un post di scuse sulla loro pagina Facebook ed erano poi tornati in Wyoming per affrontare l’iter. Lyakh e Gamble erano stati condannati a sette giorni di carcere e gli era stato interdetto l’accesso alle riserve americane per cinque anni.

Le accuse non gli hanno comunque impedito di viaggiare e fare video. In un post Instagram di un paio di settimane fa, Gamble ha spiegato la sua filosofia di vita—vivere la vita attimo per attimo.

“Tutti pensano che quando cresciamo dobbiamo diventare più seri,” ha scritto Gamble. “La vita ti mette davanti a responsabilità e decisioni difficili, e dobbiamo comportarci come persone adulte e lavorare sodo! Ma quando entro in questo spazio mentale, mi sembra di perdere il senso di me.”

“Perché la vita non è fatta solo di responsabilità, decisioni difficili e duro lavoro, la vita è vivere il momento.”

Segui Mack Lamoureux su Twitter.