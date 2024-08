La comunità sull’Himalaya che coltiva una varietà di cannabis tra le più potenti al mondo

Tra le cime della catena montuosa dell’Himalaya, sorge un villaggio chiamato Malana, noto per la vista mozzafiato che offre sul fiume Parvati, per il suo relativo isolamento e per la varietà di hashish o charas—un derivato della resina della cannabis—che produce, chiamata Malana Cream.

Considerata una delle varietà di cannabis più sopraffine e costose al mondo, la Malana Cream è iconica per la sua consistenza densa, l’alto quantitativo di THC (il principale componente psicoattivo dell’erba) e il suo peculiare aroma. Viene estratta tramite una tecnica manuale: le persone sfregano fuoriosamente tra i palmi delle mani fiori freschi di cannabis finché non cola la resina. Nonostante la Malana Cream sia illegale per la legge indiana, la sua fama si è diffusa ovunque, attirando migliaia di visitatori che attraversano a piedi il distretto di Kullu nella regione indiana di Himachal Pradesh per arrivare a Malana.

Quando il fotoreporter Hari Katragadda ha sentito parlare del piccolo paese e della sua illustre tradizione, ne è rimasto subito intrigato.

“Questa è una storia che inizia dall’hashish,” racconta Katragadda a VICE. “Nel 2008, mentre lavoravo a Delhi, ho sentito parlare di Malana come di un posto misterioso, legato alla mitologia.”

Da settembre a ottobre è stagione di raccolta della cannabis, e donne e bambini lasciano le case per unirsi agli uomini nella produzione di hashish.

Le persone nella comunità, spiega Katragadda, credono che i residenti di Malana siano discendenti di Alessandro il Grande e dei suoi soldati greci, per quanto la teoria non sia mai stata comprovata. Qui, circa 4.700 abitanti vivono una vita isolata e pacifica, parlando un lingua a parte chiamata Kanashi, che è un misto di altre lingue, tra cui il tibetano.

“Ho sentito dire che indiani e persone straniere sono considerati intoccabili in questo villaggio, che è strano,” dice Katragadda.

Nel 2009, ha fatto squadra con uno scrittore e sono partiti con l’intento di conoscere meglio la comunità di Malana.

Il fotoreporter ha compiuto 12 spedizioni al villaggio isolato tra il 2009 e il 2015, facendo amicizia con persone della comunità e presenziando anche alle loro cerimonie tradizionali, come i matrimoni, cercando di assorbire più che poteva della cultura locale.

“Non mi sono approcciato come un cliente che vuole comprare erba,” spiega. “Li ho contattati come amico, penso che siano stati più disposti [ad accogliermi] per questo.”

Sebbene elettricità, televisione via cavo e cellulari abbiano fatto breccia, Malana ha ancora un’atmosfera da vecchio mondo.

Per questa comunità, spiega, spremere fiori di cannabis per produrre hashish è una forma di sostentamento da cui dipendono da oltre tre decenni.

“Nei pressi del villaggio e sulle colline, crescono piante di cannabis che sono alte più di tre metri e mezzo,” racconta. “Dato che crescono proprio lì, fumare erba è un rituale quotidiano e la produzione è stata legata al loro consumo personale fino al 1980. Negli anni Ottanta, la cultura della droga e il commercio al di fuori del paese (fino all’Europa) ha cambiato la natura della coltivazione d’erba, trasformandola in una forma di guadagno, complice il fatto che il tipo di suolo e di temperature rendono molto difficile coltivare qualsiasi altra cosa.”

Storicamente, il sostentamento di Malana era legato alla cannabis non solo per l’hashish, ma anche perché la comunità produceva e vendeva cose come cesti e sandali intrecciati usando le piante che crescevano selvatiche. La pianta era vista come un dono di una divinità locale, chiamata Jamlu Devta.

Quando l’India ha criminalizzato la cannabis nel 1985 con il Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, lo stile di vita della comunità è stato improvvisamente minacciato.

“L’ultima volta che ho visitato il villaggio, ho visto con i miei occhi la polizia che distruggeva i campi di cannabis che crescono nella regione, anche in punti difficili da raggiungere, su per le colline,” racconta Katragadda.

Le operazioni di polizia in cui i campi vengono bruciati o tagliati sono diventate una costante nella regione, e le autorità allestiscono posti di blocco che rendono ancora più difficile per coltivatori e visitatori portare la sostanza fuori da Malana.

A subirne le conseguenze peggiori sono stati ovviamente i membri della comunità che dipendevano dalla cannabis come prima fonte di guadagno.

“Durante il tempo che ho passato là, ho fatto visita a una famiglia in cui il padre era l’unica persona a prendersi cura di due bambini,” dice Katragadda. “Passando tempo con loro, mi sono accorto che il padre era angosciato e alle prese con problemi di salute mentale. Sua moglie era stata arrestata mentre trasportava consegne di hashish fuori dal villaggio e condannata a sette anni di prigione. La loro famiglia era andata in pezzi.”

Un uomo si accende una canna di fumo vicino al figlio. Sua moglie è stata arrestata e condannata qualche anno fa per traffico di droga.

Katragadda dice anche che molti dei tentativi da parte delle autorità di separare la comunità dalla cannabis si sono dimostrati futili.

“C’è stato un agente di polizia che ha cercato di spingere le persone qui a coltivare piante da tè al posto della cannabis,” racconta. “Ha funzionato per una stagione di raccolto, ma appena sono arrivati i mesi invernali, il freddo ha ucciso le piante.”

Inoltre, aggiunge, le interferenze da parte delle autorità locali sono uno sviluppo relativamente recente: storicamente, la comunità ha sempre fatto affidamento su un consiglio di persone anziane per risolvere qualsiasi contenzioso.

“Si dice che Malana abbia il sistema di governo democratico più antico del mondo,” spiega il fotografo. “Hanno le loro leggi e i loro metodi per risolvere le dispute, e neanche la polizia può [interferire].”

Una delle tattiche per risolvere una controversia, spiega, coinvolge le pecore, il cui allevamento è un’altra specialità della comunità. Secondo questo metodo di risoluzione delle dispute, “si chiede a [ogni parte coinvolta] di offrire una pecora, poi tutte le pecore vengono avvelenate. La persona proprietaria della pecora che muore per prima è considerata una bugiarda.”

A ritual held to appease the village deity, who symbolically presides over Malana’s governance.

Il consiglio ha rappresentato l’autorità principale per diversi decenni, ma le cose hanno iniziato a cambiare quando Malana è diventata più accessibile grazie a una nuova strada costruita per raggiungere il villaggio e un progetto di energia idroelettrica che coinvolge il fiume Parvati.

“La comunità più anziana aveva delle riserve rispetto alle persone che arrivavano da fuori, perché credevano che la divinità non sarebbe stata contenta della loro influenza,” dice Katragadda. “Ma le persone di Malana che appartengono alla generazione più giovane ora hanno tutte uno smartphone e sono più connesse con il mondo là fuori. Un turismo maggiore offre al villaggio una nuova spinta economica.”

Per quanto la comunità abbracciasse già alcuni costumi progressisti, come permettere a una vedova di vivere con qualsiasi uomo gradisca senza sindacare sulla sua morale, altre tradizioni come il consentire un matrimonio solo tra persone che appartengono alla comunità sono più difficili da cambiare.

“Alcune credenze, come il fatto che non si possano toccare gli stranieri, non sono vere,” dice il fotoreporter. “Ho vissuto con loro, dormito nelle loro case, mangiato con loro e presenziato alle loro cerimonie. Ci sono, ad ogni modo, alcuni posti sacri che, per volere del consiglio, le persone straniere non possono visitare o toccare e se ciò accade c’è una multa da pagare. La cultura sta evolvendo lentamente, ma certe cose sono parte della loro mitologia.”

Una donna indossa lana di pecora per asciugarla al sole. Tradizionalmente, Malana era una comunità basata sull’allevamento delle pecore, fino a quando il commercio della coltivazione della cannabis non si è rivelato più redditizio, circa tre decenni fa.

Una sposa che si prepara per il suo matrimonio. I matrimoni fuori da Malana sono proibiti, anche se in tempi più recenti le persone hanno iniziato a violare le rigide leggi nuziali del villaggio.

Alcuni bambini e ragazzi si riuniscono intorno a un fuoco per un pasto serale sulle colline.

Un bambino posa con la nonchalance che caratterizza tante persone di Malana.