La storia dell’unica registrazione in cui Hitler parla con la sua voce naturale

Hitler era uno stratega crudele, ben consapevole della potenza di una messa in scena accurata. I suoi discorsi erano degli schiaffi che da un lato dovevano risvegliare le persone e dall’altro intimidirle. È per questo che ha perfezionato la sua arte di presenziare in pubblico con lezioni di recitazione e trucchi retorici, affinché carisma e voce diventassero un connubio perfetto per aizzare il popolo.



Tutti conoscono la voce del “Führer”. Basta sentirla una volta perché penetri immediatamente nella testa: melodia, intonazione e dinamicità studiate nei minimi dettagli con il fine di fare un bel lavaggio del cervello alla gente. Hitler, come sostiene Hanna Koglin in un suo scritto, con la sua incredibile vocalità di due ottave e mezzo aveva sviluppato un’incredibile capacità di influenzare i suoi ascoltatori.

Così, il dittatore è sempre stato ben attento a non parlare mai con la sua voce normale. E se non fosse stato per un documento audio registrato da Thor Damen, della voce naturale di Hitler non sarebbe rimasta alcuna testimonianza. Nel 1942 Damen lavorava per la radio finlandese Yle. Quando Hitler il 4 giugno del 1942 doveva recarsi in Finlandia per una visita annunciata in occasione del 75esimo compleanno del colonnello Carl Gustaf Emil Mannheim, Thor venne incaricato di registrare i discorsi d’auguri su nastro.

“I due si sono incontrati in una berlina, e un tecnico del suono è riuscito a registrare segretamente parte del discorso,” spiega Bernd Wegner, uno storico e docente universitario di Amburgo. Wegner, che è sposato con una finlandese, è entrato faticosamente in possesso del nastro e l’ha fatto verificare poi dalla polizia federale tedesca, che ha successivamente confermato l’autenticità del documento.

Infatti, dopo la registrazione ufficiale di cui era stato incaricato, Damen aveva continuato a registrare il discorso tra i due. Quello che suona spaventoso, mentre lo sentiamo parlare della guerra, è l’armonia, l’apparente innocenza della voce di Hitler. Nel nastro il Führer informa i finlandesi di un massiccio intervento militare da parte dei russi, passando poi a discutere dell’andamento generale della guerra. Durante il discorso, Mannheim, come per verificare la propria posizione privilegiata, si accende un sigaro per osservare la reazione del fumatore non dichiarato Hitler. Quando il tedesco non risponde alla provocazione, Mannheim capisce che la Germania si trova in una posizione sfavorevole—o almeno, questo è quello che narra la leggenda.

Carl Gustaf Emil Mannerheim, Adolf Hitler, Wilhelm Keitel e Risto Ryti il giugno del 1942 in Finlandia. Foto via Wikimedia.

Infatti, “La sua visita in Finlandia è stata una pura mossa politica,” spiega Otho Manninen, docente di storia militare all’Università Nazionale della Difesa finlandese. “Voleva assicurarsi che la Finlandia continuasse a lottare a fianco dei tedeschi.” Anche se Hitler sembra infrangere le norme di una conversazione normale con un monologo infinito, quello che continua a sorprendere è la voce calda e piacevole mentre spiega come i carri tedeschi non siano attrezzati per la Guerra d’inverno.

Nel discorso “Hitler è retorico nel tono ma non nel taglio, agile e non rumoroso, essenziale ma mai senza charme,” scrive Wegner in un saggio sulla visita finlandese del dittatore.

“Tutte le nostre armi sono, naturalmente, puntate sull’occidente. E tutti noi finora eravamo convinti che era questa la nostra strategia, dal principio. In inverno non si può condurre una guerra. E i panzer tedeschi non sono stati testati per essere utilizzati in una guerra d’inverno.”

È così che Hitler la pensava sulla situazione della Germania‚ e non era nemmeno così lontano dalla verità, col senno di poi: solo pochi mesi dopo, l’esercito tedesco venne sconfitto nella battaglia di Stalingrado.

Il luogo in cui è avvenuta la conversazione. Foto via Wikipedia, Joe K.

Solo 20 minuti dopo circa, alcuni membri della Gestapo hanno scoperto che il registratore era acceso e hanno minacciato il tecnico del suono di tagliargli la gola.



“Quando gli ufficiali tedeschi delle SS lo hanno scoperto, hanno minacciato di uccidere Damen e lo hanno invitato a cancellare la registrazione,” ha dichiarato al Guardian Lasse Vihonen, capo degli archivi di broadcasting finlandesi . “Damen ha fatto finta di cancellarla, salvando così l’unico documento che riporta la voce originale del Führer.”

