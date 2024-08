Ho cercato di capire perché l’erba non mi fa prendere affatto bene

La mia amica Sara adora l’erba. È già una persona divertente senza, ma quando fuma diventa l’amica più buffa, rilassata, creativa e attiva che ho. All’improvviso è in grado di trovare connessioni tra cose diversissime e raggiunge un livello quasi post-umano di calma. Un altro amico descrive la fattanza come la sensazione di essersi trasformato in “una di quelle teste di cane a molla con denti enormi”. Non sono i soli—molte persone che conosco adorano l’erba, ma su questo proprio siamo diverse: per quanto ci provi, l’erba continua a farmi stare di merda.



Quando fumo divento estremamente goffa e nervosa. Se faccio un commento su qualsiasi cosa, comincio immediatamente a preoccuparmi del fatto che faccia schifo. Se esco da una stanza, poi ho paura che l’atmosfera non sarà più la stessa quando ci rientrerò. Arrivo allo stato della pura paranoia, e anche se sono capace di razionalizzare la situazione—”Ehi, stai pensando queste cose perché sei fatta, tranquilla!”—la paranoia non mi lascia. E se sono pure ubriaca, finisco con la testa sul water, convinta che rimarrò intrappolata in quella posizione per tutta la vita.

Mi fa arrabbiare, il fatto che l’erba non faccia per me. Non solo i miei amici, ma molte persone che considero eroi—Rihanna, le ragazze di Broad City, Sarah Silverman—sono delle fattone. Non sono triste perché essere fatti è figo e io non posso essere figa, ma mi dà fastidio non poter raggiungere quei livelli di euforia. Per quale motivo non posso essere anch’io una fattona felice? Sto sbagliando qualcosa? C’è qualcosa che posso imparare ad apprezzare col tempo? Ho bisogno di risposte, quindi ho contattato qualche esperto per fare luce sulle mie mancanze.

Tutte le foto di David Meulenbeld

Anzitutto ho contattato Natasha Mason, neuropsicologa della University of Maastricht ed esperta di THC—il principio psicoattivo della cannabis, che ti fa sentire fatto—e dei suoi effetti sul cervello. Mi ha detto che non piò darmi una risposta univoca, dato che il rapporto con le droghe è soggettivo e cambia da persona a persona.



Ma mi dice che uno studio della University of Chicago ha dimostrato che una dose ridotta di THC nell’erba può aiutare a ridurre lo stress, mentre una dose alta può causare sentimenti di paura, paranoia e disagio. Oltre al THC, l’erba contiene sostanze diverse, incluso il CBD—che fa da contraltare agli effetti psicoattivi della sostanza e ha tutta una serie di proprietà medicinali. L’erba olandese che fumo di solito ha tendenzialmente molto THC e poco CBD—e potrebbe essere questo a farmi andare in paranoia.

Anche l’ambiente in cui fumi ha un ruolo importante, mi dice mason. Una ricerca condotta sui topi ha dimostrato che la paura generata dal THC aumenta quando i topi si trovano in un ambiente nuovo o potenzialmente stressante. Inoltre, Mason mi dice che i fumatori abituali di solito esperiscono effetti collaterali meno forti—ma, aggiunge, potrebbe anche essere il contrario: persone che non hanno mai avuto esperienze particolarmente negative con l’erba tendono a fumare più spesso.

Tutto bene, ma non spiega perché mi trasformo in quel bolo di paranoia e imbarazzo mentre i miei amici si godono la botta. Fumiamo tutti la stessa erba, con la stessa percentuale di THC, nello stesso ambiente familiare. Mason pensa che sia colpa del mio carattere.

“L’opinione generale è che il THC intensifichi le sensazioni di ansia—sensazioni che già sono presenti dentro di te,” spiega. “Se sei una persona normalmente molto analitica, o un po’ agitata o ansiosa, alcuni elementi chimici del tuo cervello come la serotonina [che controlla l’umore], la noradrenalina [l’ormone che prepara il corpo all’azione fisica], il GABA [con effetto calmante] e il glutammato [una sostanza che aiuta il cervello a funzionare normalmente] possono operare in modo diverso nel tuo cervello rispetto a quanto facciano nel cervello di persone più rilassate—e questo può causare una reazione più estrema al THC.”

Floor van Bakkum, che lavora nel campo della prevenzione e dell’educazione all’uso di sostanze con l’associazione olandese Jellinek, si dice d’accordo con Mason. Pensa che tutto dipenda dal fatto che sono naturalmente una persona ansiosa e che tende a pensare troppo. “Se ti piace analizzare e sviscerare le cose e cerchi di avere tutto sotto controllo nella quotidianità, è probabilmente più difficile per te perdere il controllo dopo aver fumato,” dice. “Di base, stai bloccando tu stessa il divertimento.”

Quando le chiedo cosa dovrei fare per divertirmi, mi dice di fumare erba con più CBD. Comunque, aggiunge che forse dovrei anche accettare che non si può avere tutto—che forse l’erba non fa per me e basta.

Ma non voglio crederci. Non posso imparare a fumare come ho imparato a bere? Chiamo Daan Keiman dell’istituto per la salute mentale e le dipendenze Trimbos. Lui mi rassicura sul fatto che gli effetti che gli descrivo sono abbastanza comuni tra i consumatori di cannabis, e che è probabile che io possa “imparare ad apprezzare [l’erba].”

Gli chiedo se questi sintomi significano che sono più prona a sviluppare una psicosi dopo aver fumato. “Essere a rischio di psicosi e provare ansia sono cose completamente diverse,” mi dice. “Ma dovresti stare molto attenta se qualcuno nella tua famiglia ha mai sofferto di episodi psicotici.”

Dopo aver finito gli esperti a disposizione, sono tornata dalla mia amica Anne, che mi ha tranquillizzato. “Sai, magari a te sembra che le persone fatte si divertano un sacco, ma non è sempre così,” mi rassicura. “Il fatto che a te non piaccia e che per questo non lo voglia fare potrebbe essere una benedizione, a dire il vero.”

Se ha ragione lei e non mi sto perdendo chissà cosa, potrebbe essere molto più facile accettare la situazione. Perché ho bisogno di essere parte di una cultura dello sballo, se non è nemmeno così divertente come la gente la dipinge? Così, per un attimo, mi sono finalmente sentita contenta come la testa di cane con il suo ghigno enorme.