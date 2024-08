Ho cercato di disintossicarmi dagli uomini per un mese

Una delle molte conseguenze del fatto che per lavoro scrivo della mia vita sentimentale è che un sacco di amici, conoscenti, sconosciuti e anche persone con cui sono andata a letto si sentono in dovere di darmi consigli non richiesti. Alcuni mi fanno incazzare, tipo quando mi dicono di “sistemarmi” con uno con cui non ho alcuna intesa solo perché gli piaccio. Ma il consiglio che mi hanno dato più spesso in assoluto è che dovrei smettere di provarci. È la trama di un’infinità di commedie romantiche, e anche alcuni dei miei amici dicono di aver trovato l’anima gemella solo quando hanno smesso di cercarla.



La mia vita sentimentale invece è piena di tentativi disperati. Sono iscritta a un sacco di app d’incontri, vado agli appuntamenti al buio ed esco più sere a settimana nella speranza di incontrare uno sconosciuto affascinante che non mi uccida. E non sono comunque riuscita ad avere una storia che durasse più di un paio di mesi (se proprio). Ancora peggio, in questo momento storico una ragazza che ammette di voler trovare l’amore è considerata una melodrammatica. Be’, io mi sono rotta di far finta di niente. Voglio quel romanticismo da diabete che mi hanno fatto assaporare film, tv e libri da quando ho i percorsi cerebrali pronti a processare l’informazione.

Quindi ho deciso di mettermi in disintossicazione da uomini. Un mese intero senza incontri online, senza one-night stand, senza appuntamenti che non fossero con qualcuno dichiaratamente interessato a sposarmi, darmi dei figli e accarezzarmi i capelli mentre invecchio. Ecco com’è andata.

PRIMA SETTIMANA

Per prima cosa ho dovuto cancellare le app a cui ero iscritta: Tinder, Bumble (Tinder per ricchi), Happn (Tinder beta), Feeld (Tinder delle cose a tre), e OkCupid (Tinder originale). Finita. Il secondo passo è stato cancellare i numeri di telefono degli uomini che tenevo lì in caso di emergenza arrapamento. Dopo aver fatto piazza pulita dei loro contatti, il terzo e ultimo step è stato cancellare il numero di telefono dello skater di cui sono innamorata da mesi, e che non ho ancora capito se abbia una fidanzata o meno. Mi sentivo come quando il tampone delle MST è negativo: sono di nuovo vergine! Ero pronta per il digiuno.



La prima settimana è stata povera di eventi. Non è successo niente che somigliasse in qualche modo a un incontro significativo. Non che me lo aspettassi. In passato, la cosa più simile a un incontro di questo tipo è stato quando il ragazzo con cui ho matchato era nel mio stesso bar, e mi ha scritto quando me ne sono andata per dirmi che mi aveva vista. Quella sera abbiamo fatto sesso, e il giorno dopo si è trasferito in Argentina. Non ci siamo mai più sentiti.

Non usarle mi ha fatto rendere conto di quanta parte della mia vita dedico alle app. Pensavo di no, ma la verità è che swipare è ormai parte della mia quotidianità, al punto che ho smesso di farci caso. È una cosa triste? Non rispondete. Lo so.

SECONDA SETTIMANA

Pensando che avrei probabilmente dovuto sforzarmi di più per far succedere l’incontro dei miei sogni, ho deciso di stare più attenta anche al mio aspetto. Di solito di giorno sono molto meno curata che di sera, perché di sera cerco di rimorchiare. Di giorno porto leggings o jeans e una maglietta oversize. Non mi trucco mai, non mi pettino. Questa settimana è stato diverso.



Ogni giorno ho pensato e ripensato a come vestirmi. Mi sono messa il fondotinta, mi sono spazzolata i capelli e ho indossato quasi sempre abitini, cercando di essere il più femminile possibile. Ho anche cambiato routine, cercando posti nuovi in cui scrivere, e negozi nuovi in cui fare la spesa.

Comunque, non è successo nulla.

Be’, no, una cosa è successa. Di sera. Sono andata a bere una cosa con un’amica e ho incontrato uno con cui ho degli amici in comune. È più vecchio di me, è un padre single tatuatissimo che vive solo e trasuda indisponibilità emotiva. Dopo un po’ era piuttosto ovvio che entrambi volessimo fare sesso—ma mi sono trattenuta perché sarebbe stata una scopata e una scopata soltanto. In qualunque altro momento sarebbe andata benone, ma era il mio mese di digiuno, e dovevo fare la brava.



Però ci siamo scambiati i numeri di telefono. Speravo dentro di me che potessimo cominciare a flirtare innocentemente—devo ammettere che ne avrei avuto bisogno, per arrivare alla fine del mese. Ho pensato che se avesse cominciato lui, avrei potuto dargli spago.

Ovviamente non ha cominciato. Ma devo davvero fare tutto io, qui?

TERZA SETTIMANA

Sarò onesta. Questa settimana ho davvero barato. Da ubriaca ho scaricato Tinder e scritto allo skater di cui avevo cancellato il numero. Per fortuna, l’unica cosa che gli ho scritto è stata “ehi” e lui, ovviamente, non ha risposto per 12 ore. Non ho dato seguito alla conversazione né ho cominciato a scrivermi con i nuovi match. Il digiuno continua.



Sono tornata a fregarmene della mia apparenza diurna, poiché mi sono resa conto che anche quello valeva come “provarci” e non mi rispecchiava.

Anche questa settimana sono uscita spesso la sera e, sorprendentemente, qualcuno ha attaccato bottone. Questa volta era un tizio di 23 anni con la bandana che ha cominciato a parlarmi della sua startup. Non era nemmeno lontanamente il mio tipo. In qualunque altro caso avrei posto fine alla conversazione il più velocemente possibile e me ne sarei andata. Invece questa volta, memore delle commedie romantiche della mia infanzia, ho pensato che poteva essere uno di quegli scenari in cui gli opposti si attraggono, con me nei panni della ragazza che lo introduce al mondo dell’arte e del punk rock e lui che mi insegna il valore del risparmio e della previdenza.

Ho deciso di dargli il mio numero. Ed è allora che mi sono resa conto che forse non sforzarsi serve a qualcosa. Nel corso del mio esperimento mi hanno attaccato bottone due volte, cosa che non mi succedeva da tempo.

Il resto della settimana è passato senza grandi eventi. Non mi ha mai scritto. Prima gli avrei scritto io. Comunque, obbligarmi a non farlo mi ha aiutato a mettere in prospettiva la mia vita. Caspita, mi impegno un sacco per accalappiare gli uomini. Uomini che al 90 percento non hanno interesse per me. O almeno, non abbastanza interesse per fare qualcosa.

QUARTA SETTIMANA

Ok, sarò onesta. Sono andata a letto con il padre single. È stata tutta colpa mia. L’ho fatto succedere. In mia difesa, posso dire che erano mesi che non facevo sesso, e questo esperimento non ha fatto che ricordarmelo. Non avevo le mie solite distrazioni, tipo gli appuntamenti e i flirt online. I miei livelli di arrapamento stavano arrivando al massimo, il mio vibratore aveva perso metà della sua potenza (continuo a dimenticarmi di comprare le batterie), e avevo bisogno di farlo con qualcuno.



Mi sono anche detta che forse, solo forse, mi sbagliavo sul suo essere emotivamente non disponibile. Forse poteva essere l’inizio di una relazione. Ma poi la sera che siamo andati a letto abbiamo cominciato a parlare di ex e storie passate. Mi ha parlato di una donna che l’aveva scaricato poco tempo prima, ma con cui sarebbe tornato subito, se lei gli avesse scritto. Quindi, sì, insomma. Avevo ragione. Almeno è stata una serata divertente.

Conclusioni: tecnicamente direi che è stato un fallimento (dato che in realtà non mi sono astenuta), ma comunque ho imparato alcune cose importanti.

Ora so che l’idea di non cercare disperatamente è buona, ma manterrò attivo il mio account Tinder cercando un giusto mezzo. Se succede qualcosa, bene. Se no, bene uguale. Per quanto vorrei quel tipo di amore incondizionato che vedo nei film, non posso pensare di ottenerlo da uomini che non valgono né il mio tempo né la mia attenzione. Nessuno dovrebbe.