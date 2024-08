Ho cominciato a giocare a ‘PUBG Mobile’ e mi piace più di quello vero

Non sono esattamente un pro-player quando gioco a PlayerUnknown’s Battlegrounds. Succede sempre così: mi paracaduto dal retro dell’aereo e trovo un posto ai confini del cerchio dove posso recuperare un po’ di rifornimenti. Sopravvivo alle prime fasi di gioco nascondendomi, dopodiché mi intrufolo lungo i limiti della mappa che si restringe costantemente finché non finisco in mezzo a uno scontro a fuoco. Dopodiché crepo. Non ho mai vinto un cazzo.

Ho ucciso otto giocatori e sono arrivato secondo la prima volta che ho fatto partire PUBG Mobile — una versione portatile di Battlegrounds pubblicata il 19 marzo sui dispositivi Android e iOS. La seconda volta sono riuscito a vincere. Faccio schifo con la versione tradizionale di PUBG, ma sul telefono sono un dio. Come evidenziato da The Verge, questa cosa sta succedendo probabilmente perché PUBG Mobile fa scontrare i nuovi giocatori con dei bot che non sono bravi come i giocatori reali, ma funziona. È una buona prima esperienza con un gioco piuttosto complicato, e una volta che ci sei dentro, capirai che Battlegrounds su mobile non è un’idea folle come sembra.

Videos by VICE

Anche io ero scettico all’inizio. È un gioco piuttosto grosso, troppo grosso — mi sembrava — da poter infilare all’interno di un piccolo telefono. Ma funziona. Il gioco ha un bell’aspetto, gira bene, e sono bravo a giocarci. Essere bravo a giocare a un gioco di solito mi porta a farmelo piacere.

Penso si tratti dei controlli. Per ciò che riguarda le mie abilità manuali con i videogiochi sono ben oltre la mia età dell’oro, specialmente quando si tratta di sparatutto competitivi. Alla mia età, i giocatori professionisti di Counter Strike o allenano altri giocatori o sono andati in pensione. Non riusciamo semplicemente a stare al passo. I controlli touch su un smartphone, per quanto legnosi, mettono tutti sullo stesso livello.

Usare il tuo schermo per giocare a uno sparatutto è quantomeno problematico. Tutto i bottoni sono sullo schermo e c’è un sistema di mira assistita che mi aiuta a mirare i bersagli anche se in realtà non sono proprio al centro del mirino. Mi ricorda i “tank control” dei primi giochi per Playstation One come Resident Evil, dove i giocatori non potevano correre e cambiare direzione nello stesso momento. Dovevano fermarsi, girarsi e andare.

In molte partite del vero Battlegrounds muoio quando corro da una copertura all’altra, colpito da dei cecchini che non riesco mai a individuare in giro per la mappa. Battlegrounds è un gioco più lento e meno frenetico rispetto alla maggior parte degli sparatutto, e credo che questo sia un fattore importante del suo successo. I giocatori non hanno bisogno di avere dei riflessi da killer o una coordinazione occhio-mano fenomenale per essere dei protagonisti delle partite. Possono nascondersi, elaborare delle trappole e battere in furbizia gli altri giocatori.

Ovviamente, però, non c’è modo di negare che un giocatore competente con un mouse da 9600 dpi e una mira migliore abbia un discreto vantaggio sugli altri. Moltissimi degli scontri in Battlegrounds finiscono con due giocatori che si nascondono dietro due diversi alberi, e quello che è più bravo a mirare alla testa vince.

Su mobile, almeno per ora, nessuno ha un mouse migliore e la mira di tutti fa cagare. È bello. Nel mondo dei tank control, io ho il vantaggio. Ho giocato così quando ero piccolo. So rimanere calmo.

Una delle cose che separa un buon giocatore da un cattivo giocatore è l’abilità di rimanere calmi sotto pressione. Quando giri l’angolo e trovi un avversario, prendi un respiro e ti tranquillizzi o impazzisci e cominci a spiantare il mouse ovunque sulla scrivania? In genere io la secondo. In particolare su Battlegrounds dove la partite sono lunghe e piene di tensione. Visto che sono un fifone, passo gran parte delle mie partite senza mai vedere un giocatore, e quando lo vedo normalmente mi scordo di respirare e vengo immediatamente crivellato all’altezza della faccia.

Su mobile, tutti devono trovare un modo per dare un senso ai controlli di gioco, e ogni sparatoria diventa un massacro. Divertentissimo.

Inoltre, ci sono diversi miglioramenti che mi piacciono un sacco nella versione mobile. Il gioco raccoglie automaticamente l’equipaggiamento migliore per il tuo personaggio e auto-equipaggia i miglioramenti per le armi. Quando saccheggio un giocatore che ha le munizioni che mi servono, il gioco le equipaggia automaticamente.

Da tempo so della portata del fenomeno Battlegrounds, ma prima di giocarlo su mobile non avevo idea del perché i giocatori continuassero a tornarci. Dopo aver sprecato un sacco di ore con un mouse e una tastiera, grazie al touch screen ho finalmente provato il picco di adrenalina che si sente quando si riempie di piombo uno sconosciuto. Mi piace.



Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.