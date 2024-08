Ho fatto una threesome con il mio ragazzo e la ragazza con cui mi tradiva

Hayley Quinn è una dating coach femminista, ed è anche la protagonista della prima puntata del nuovo podcast di Broadly, My First Time. My First Time è uno spazio in cui verrà affrontato il concetto di “prima volta”, nel senso più e meno tradizionale del termine, attraverso le vive voci di chi queste prime volte le ha vissute. Potete ascoltarlo su iTunes o scaricarlo qui.

Ho fatto cose a tre belle e cose a tre meno belle, quando ero un po’ più giovane e avventurosa. Ho sempre pensato che in fondo funzionino esattamente come il sesso normale: ce ne sono di perfette e di imbarazzanti, e ci sono anche tutti quelle comprese tra questi due estremi.

Il primo contatto più o meno diretto con il concetto di threesome l’ho avuto intorno ai 18 anni. Il mio primo fidanzato gravitava nella comunità dei pickup artist, e una volta si era ritrovato a un loro evento nello stesso hotel che ospitava una fiera del porno. Mi ha detto che era finito a letto con tre pornostar, tutte donne, che aveva conosciuto alla convention. Quella storia mi ha spiazzata e spezzato il cuore contemporaneamente.

Ma ha anche sancito il mio ingresso nei mondi dei pickup artist, del porno e del poliamore. Volevo saperne di più di quella che per me era stata un’esperienza piuttosto dolorosa, quindi mi ci sono immersa fino al collo. In questo contesto, ho cominciato a esplorare le relazioni lesbiche e bisessuali. Mi dicevo che si si trattava di avventure fantastiche, ma ero disconnessa da me stessa e nel panico. Ho sempre rincorso esperienze intense, ma è facile che così facendo le cose sfuggano di mano.

Qualche anno dopo ho scoperto che un altro mio ragazzo—non più il pickup artist—mi aveva tradita, ed era stato il tradimento del peggior tipo: era uscito con questa ragazza, non ci era andato a letto, ma ne era attratto. Quindi l’ho contattata e l’ho invitata a una festa in un hotel in mezzo alla campagna, dove sapevo che sarebbe potuto succedere qualcosa di fuori dagli schemi. Credo stessi cercando di esercitare qualche tipo di controllo sulla situazione.

Era bellissima, una studentessa di Oxford cinque o sei anni più giovane di me. L’hotel era enorme e siamo stati accolti a champagne e ostriche. Io indossavo un vestito di Dior—che avevo pagato più di quanti soldi avessi spesi per qualsiasi cosa nella mia vita—e lei aveva un paio di scarpe nere con tacchi altissimi a poco prezzo, e un vestito piuttosto alla mano, succinto, e stava benissimo. Era super sexy. Aveva lineamenti bellissimi. Era bellissima sotto qualsiasi punto di vista.

Conservo un’immagine in particolare di questa festa: il momento in cui entrambe eravamo davanti allo specchio a rifarci il trucco. È stato allora, mentre ci stavamo rifacendo il trucco per lo stesso ragazzo, che mi sono resa conto della situazione in cui mi ero cacciata.

Poco dopo lei mi ha guardata e mi ha detto, “Posso baciarlo, adesso?” Non sapevo come reagire. Avevo lo stomaco sottosopra. Avrei voluto non guardare, ma non potevo non guardare: era come un’esperienza extra corporea. Ho detto di sì. A dirla tutta, non credo che neanche il mio ragazzo fosse a suo agio con la situazione. O almeno così sembrava.

Eppure l’ho vista baciarlo, e poi l’ho vista nuda. Non sapevo cosa sarebbe successo dopo. Ma avendo detto di sì, era come se le cose dovessero continuare a succedere—una catena di sì.

Dopo la festa, siamo finiti in una camera dell’hotel. Sembrava inevitabile che avessimo un qualche tipo di esperienza sessuale tutti insieme. Il mio ragazzo era molto a disagio, non riusciva neanche a mantenere l’erezione—continuava a camminare per la stanza. Quindi l’ho legata e ci ho fatto sesso mentre il mio ragazzo guardava.

Credo sia la cosa più folle che abbia mai fatto nella mia vita. Una volta finito ho guardato il mio ragazzo e ho capito cosa stava pensando—pensava che probabilmente non sarebbe riuscito a fare lo stesso. Gli ho detto: “Vuoi scopartela? Io mi siedo qui e ti guardo mentre lo fate.” E l’ho fatto: mi sono seduta lì e ho aspettato che iniziassero, provando attivamente a rovinargli l’esperienza, e allo stesso tempo facendo qualcosa di disperatamente sbagliato.

Non c’è stato un rapporto completo, perché come avevo immaginato il mio ragazzo non era nelle condizioni giuste. Cosa fai allora in una situazione del genere? Dormi. Ma dato che nel lettone non c’era posto per tre sono finita sul divano sotto la finestra, a guardarli mentre dormivano insieme a cucchiaio. Ricordo che lei aveva i capelli raccolti in una lunga treccia, che sentivo le voci della gente fuori, sulla strada, e che stavo malissimo.

La mattina dopo avevamo di fronte a noi otto ore di macchina per tornare a Londra. Lei era seduta dietro ed era tutto stranissimo. Del tipo che quando ci siamo fermati a prendere da mangiare loro si sono appartati. Io facevo finta di essere tranquilla, ma non potevo fare a meno di pensare che c’era un’intesa emotiva tra loro due, e che io ne ero tagliata fuori. In futuro, ho deciso, se un partner mi avesse tradito avrei reagito in modo tradizionale, mettendo le sue cose in un sacco dell’immondizia e lasciandolo.

Dopo quell’episodio, ho provato a sistemare la relazione andando a stare con il mio ragazzo. Abbiamo convissuto per un anno, durante il quale lei era diventata una specie di tormento. Lui ne era praticamente ossessionato, e solo dopo ho scoperto che si erano visti svariate volte senza dirmi nulla. Poi tutto è precipitato—ho scoperto che ero incinta, e lui mi ha lasciata. Ho deciso di tenere il bambino, ma ho avuto un aborto piuttosto tardivo.

L’aborto è stato ciò che mi ha fatto risvegliare. Ho pensato, che diavolo ho fatto per tutto questo tempo? Non ho un fidanzato, non ho nessuno che mi ama e mi sostiene. Ho mantenuto viva questa relazione che era già mezza morta, e guarda cosa mi è rimasto. Avevo perso il senso dell’eccesso. L’eccesso ti permette di non riflettere su te stessa. Ma la storia della ragazza sgamata era solo una maschera. Adesso mostro l’altra parte. La thressome ha aperto e chiuso un periodo della mia vita in cui volevo vivere e fare esperienze. Ma ora, sento di essere la persona che ero prima tutto ciò cominciasse.

