Ho investito tutti i miei risparmi in ethereum (e così anche i miei amici)

Ci siamo tutti fatti prendere dall’esaltazione quando il prezzo degli ethereum è raddoppiato un paio di settimane fa. Ho ricevuto un fiume di messaggi dai miei amici di università e insieme abbiamo contemplato quel numero mentre saliva e saliva. Tempismo perfetto. Avevo appena investito tutti i miei risparmi in ethereum.

Quando il mio amico Arturo mi ha parlato per la prima volta della cripto-valuta qualche mese fa, la frase con cui mi ha conquistata è stata “I soldi sono libertà.” Stavo studiando in Spagna all’epoca, e quella che doveva essere una chiamata di chiacchiere tra amici è diventata una chiamata di affari transatlantica. Nella speranza di fare il colpaccio, il mio amico ha investito tutti i suoi risparmi in ethereum e ha insistito perché facessi lo stesso.

