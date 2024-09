Ho investito tutti i miei risparmi in ethereum (e così anche i miei amici)

Ci siamo tutti fatti prendere dall’esaltazione quando il prezzo degli ethereum è raddoppiato un paio di settimane fa. Ho ricevuto un fiume di messaggi dai miei amici di università e insieme abbiamo contemplato quel numero mentre saliva e saliva. Tempismo perfetto. Avevo appena investito tutti i miei risparmi in ethereum.

Quando il mio amico Arturo mi ha parlato per la prima volta della cripto-valuta qualche mese fa, la frase con cui mi ha conquistata è stata “I soldi sono libertà.” Stavo studiando in Spagna all’epoca, e quella che doveva essere una chiamata di chiacchiere tra amici è diventata una chiamata di affari transatlantica. Nella speranza di fare il colpaccio, il mio amico ha investito tutti i suoi risparmi in ethereum e ha insistito perché facessi lo stesso.

Videos by VICE

Ho pensato ai 5.000 dollari di prestito studentesco che devo restituire appena mi laureo. Con questo pensiero in mente, la proposta del mio amico mi è sembrata piuttosto allettante, senza contare che non sarebbe stato male avere anche qualche soldo in più in tasca. Così ho fatto un po’ di ricerche.

I miei genitori mi avevano versato 900 dollari sul conto bancario per spese varie, soldi che mi sarebbero dovuti durare per l’intero semestre all’estero. Una settimana dopo, ne avevo investiti 700 in ethereum.

Sapevo qualcosa sui bitcoin, ma non avevo mai sentito parlare degli ethereum. Ho iniziato a cliccare in giro e mi sono trovata immersa fino al collo in una spirale di internet. Ero ossessionata, cercavo di capire gli in e out degli smart contract, i vari giocatori nella Ethereum Enterprise Alliance, e quali fossero le opinioni degli scettici sull’argomento. Avevo i miei dubbi dopo aver letto le tesi sui possibili problemi di sicurezza e di come la comunità si sia sfaldata dopo il DAO hack.

Come in qualsiasi investimento, i rischi non mancano. Ma gli ethereum hanno dimostrato una crescita costante nell’ultimo anno, aumentando di oltre il 2.000 percento da febbraio. Con tutte le storie di gente diventata milionaria dalla sera alla mattina che spuntavano come funghi su Reddit, chiunque ha cominciato a desiderare una fetta di questa torta da 20 miliardi di dollari.

Io compresa. Poco dopo il mio arrivo in Spagna per studio, i miei genitori mi avevano versato 900 dollari sul conto bancario per spese varie, soldi che mi sarebbero dovuti durare per l’intero semestre all’estero. Da brava figlia che sono, ho preso i soldi e li ho messi dritti dritti nella Coinbase. Una settimana dopo, avevo investito 700 dollari dei miei risparmi in ethereum, a 87$/ether.

Sam, invece, ha investito 10.000 dollari dai suoi risparmi

Ethereum ha visto una serie di picchi negli ultimi mesi, ma niente rispetto a quello di due settimane fa, quando il prezzo è schizzato da 100 a 200 dollari nel giro di pochi giorni. Il valore degli ethereum sfiora i 350 dollari al momento, e io ho più che triplicato il mio investimento iniziale. Gli amici che prima erano titubanti ora stanno investendo grosse somme.

I miei amici informatici fissati hanno iniziato a incanalare i loro risparmi in bitcoin ed ethereum. Le consulenze commerciali sulla criptovaluta e le montagne russe emotive associate ai suoi picchi e crolli quotidiani sono diventate parte integrante delle nostre conversazioni giornaliere.

Non investiamo tutti allo stesso modo, ovviamente. Il mio amico Stirling ha ricevuto 50 dollari in bitcoin per il compleanno, e dice che li userà per comprare strumenti musicali se il prezzo continua a salire. Sam, invece, ha investito 10.000 dollari dai suoi risparmi in ethereum. Sta usando i suoi profitti per poter lavorare come stagista non pagato quest’estate. “I profitti mi copriranno le spese per la casa, per il cibo e i trasporti per i prossimi quattro mesi,” ha detto.

Abbiamo anche diverse strategie di investimento. Alcuni di noi agiscono sui lunghi periodi, altri fanno compravendita quotidiana, più volte al giorno.

“Essendo uno studente universitario senza un soldo, non avevo la liquidità per investire sul lungo periodo,” mi ha detto il mio amico Hunter. “le compravendite quotidiane offrono un ritorno più consistente, così come rischi più alti.” Ha intenzione di usare i soldi che ha guadagnato per viaggiare.

Per quanto mi riguarda, sono qui per restare. Credo nel potenziale sul lungo periodo degli ethereum, e per me rappresenta quel tipo di opportunità che sembra in via d’estinzione in America.

I giovani americani vivono in una società che promuove l’ambizione senza fine, ma tra debiti che accumuli da studente, costi degli affitti sempre più alti e stipendi che non aumentano in modo significativo da decenni, ciò che ci attende sembra un panorama finanziario desolante. Il mio investimento potrebbe gonfiarsi fino a diventare il seme economico che mi permetterà di fondare una startup innovativa. O potrebbe essere un’altra delle mie stupide idee. Non lo so con certezza, ma immagino che starò a vedere.