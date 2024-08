Ho partecipato a Top Chef Italia e lo rifarei

In un mondo migliore, o semplicemente in un articolo migliore, Fabri Fibra non dovrebbe mai aprire un articolo. E invece è precisamente ciò che mi accingo a fare.

Esco dallo studio con il MasterChef Doppio salto mortale in un mare di offese Guarda come ti muovi, Harlem Shake Lo sa anche Alessandro, l’Italia è Borghese

Il fenomeno della cucina in televisione ha assunto proporzioni tali da finire in una canzone chiamata Fenomeno . Ma se sappiamo quali sono le conseguenze dell’esposizione sul piccolo schermo per i non professionisti della cucina – ovvero nessun risultato professionale tangibile se non la partecipazione a cooking show di dubbio gusto e la pubblicazione di un libro di cucina con la foto in copertina un po’ sghemba – cosa succede quando a venire intrappolato nel tubo catodico è un vero e proprio chef?

